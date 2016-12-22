Российские телеканалы изменили сетки вещания из-за обращения Путина

Российские телеканалы изменили сетки вещания из-за показа обращения президента Владимира Путина по пенсионной реформе в среду, 29 августа, в 12:00 мск. Об этом свидетельствуют данные на официальных сайтах каналов.

Так, обращение присутствует в сетке на сайтах РЕН ТВ и НТВ.

На сайтах «Первого канала» и «России 1» изменения пока не внесены. При этом собеседники РБК на телевизионном рынке уточнили, что обращение президента в эфире этих вещателей будет показано. РБК направил запрос в пресс-службы «Первого канала» и ВГТРК.

На 20:10 мск на сайте сервиса «Яндекс.Телепрограмма» обращение президента присутствует только в программе НТВ, «Пятого канала» и канала «ТВ Центр».

Из программы телепередач также следует, что продолжительность выступления составит 30 минут. При этом представители вещателей не уточнили, будет это прямой эфир или запись.

Ранее 28 августа Путин объявил о своем решении выступить с заявлением по пенсионной реформе на совещании с членами правительства по социально-экономическим вопросам в Омске. По его словам, он внимательно следил за дискуссией и у него сложилось свое мнение. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснял, что Путин решил обратиться к гражданам из-за «важности темы».

О намерении повысить пенсионный возраст в России объявил 14 июня глава правительства Дмитрий Медведев. Тогда же он озвучил предположительные параметры реформы: повышение будет проходить поэтапно с 2019 года. К 2028 году возраст выхода на пенсию для мужчин составит 65 лет (сейчас — 60). Женщинам пенсионный возраст повысят на восемь лет, до 63 лет, для них процесс завершится в 2034 году, рассказал Медведев. Законопроект был внесен в Госдуму 16 июня, 19 июля его приняли в первом чтении. С того момента к проекту поступило более 100 поправок. Второе чтение намечено на осень.