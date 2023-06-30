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«Коммерсантъ» узнал о прогнозе операторов по росту тарифов на связь

«Коммерсантъ»: операторы не исключили роста тарифов на связь на 5% в год выше инфляции
Операторы допустили рост тарифов на услуги связи на 5% в год выше инфляции в связи с модернизацией сетей, пишет газета

Операторы не исключили роста тарифов на услуги связи на 5% в год выше инфляции в связи с модернизацией сетей. Об этом они заявили в ходе обсуждения развития отрасли до 2035 года на сессии, которую 20 июня провел премьер-министр Михаил Мишустин, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к правительству.

«Понятны причины — необходимость проведения масштабного обновления инфраструктуры для внедрения новых технологий в условиях высокой закредитованности самих операторов и наличия у них значимых социальных обязательств», — сказали изданию в Минцифры, комментируя прогноз операторов по поводу подорожания услуг связи.

В ведомстве подчеркнули, что индексация возможна только в случае дифференцированного подхода, который «гарантирует экономическую доступность современных услуг связи для всех групп населения» (включая программу бесплатного доступного интернета), а также плавного и поэтапного роста.

«И в-третьих, необходимо договориться о механизме, который гарантирует исполнение обязательств по инвестициям в обновление инфраструктуры связи», — добавили в министерстве.

В «МегаФоне» заметили, что операторы не могут повышать тарифы «выше, чем это оправдано текущими расходами» из-за высокой конкуренции на рынке. В компании пояснили, что конечная стоимость услуг для абонентов зависит от расходов оператора. «Мы поддерживаем тарифы на максимально доступном уровне для абонентов, которые сами ищут оптимальные предложения», — добавил оператор. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»), МТС и Tele2 отказались от комментариев.

В апреле 2022 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ограничила повышение тарифов на связь уровнем инфляции. В декабре антимонопольные власти обвиняли «МегаФон» в необоснованном росте стоимости услуг связи для абонентов в среднем на 12% в мае. Обвинения звучали и в адрес МТС: компания в январе повысила тарифы для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат, а в августе часть тарифных планов повторно подорожала в среднем на 8,4%, заявляли в ведомстве. Оставшиеся тарифы повторно выросли в сентябре и октябре в среднем на 9,7%. МТС подала иск против ФАС.

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В апреле РБК писал, что крупнейшие операторы связи и башенной инфраструктуры пожаловались главе Минцифры Максуту Шадаеву на рост расходов на присоединение объектов связи к электросетям. Они связывали это
со вступившим в силу с 1 июля 2022 года постановлением правительства. Речь в нем идет об отмене льготной ставки в размере 550 руб. на присоединение объектов мощностью до 15 кВт (все площадки базовых станций строятся в пределах указанной мощности) и введении минимального порога льготной ставки за 1 кВт.

То есть если раньше операторы платили 550 руб. за все 15 кВт, то с 1 июля 2022-го расход увеличился до 3 тыс. руб. за каждый киловатт, а с 1 июля 2023-го — до 4 тыс. руб. (с 1 июля 2024 года — до не менее чем 5 тыс. руб.; в последующие периоды сумму будут устанавливать региональные власти). В письме указано, что в результате стоимость присоединения объектов связи мощностью 15 кВт, прежде всего базовых станций, которая раньше составляла с 30–50 тыс. руб., увеличилась в разы и продолжит расти в 2023–2024 годах. При подключении домохозяйств к сетям сетевые организации стали применять стандартные региональные ставки, из-за чего стоимость присоединения одного домохозяйства выросла и вовсе в 100 раз, до 50–60 тыс. руб.

Операторы попросили пересмотреть тарифы. В противном случае стоимость услуг для абонентов вырастет, а конкуренция и темпы строительства сетей снизятся, предупреждали они.

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Елена Чернышова
рост тарифов услуги связи
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