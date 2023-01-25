МТС оспорила обвинение ФАС в незаконном повышении тарифов

Мобильный оператор оспорил обвинение антимонопольной службы в незаконном повышении тарифов на 20%. Ведомство сделало вывод на основе ожиданий о приросте выручки и расходов компании в 2022 году, но там считают прогноз некорректным

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МТС подала иск против Федеральной антимонопольной службы (ФАС), следует из картотеки арбитражных дел. Как пояснил РБК представитель оператора, компания не согласна с обвинением в необоснованном повышении тарифов, решение о котором служба вынесла в октябре прошло года.

Представитель МТС настаивает, что ФАС выносила свое решение, исходя из прогноза соотношения прироста выручки и расходов компании в 2022 году. Но свои расчеты по результатам всего года служба строила только на финансовых данных МТС за январь—август. «МТС была не согласна с этим прогнозом и в рамках антимонопольного разбирательства представляла свои расчеты. Традиционно в четвертом квартале компанией проводятся основные расчеты с поставщиками, закрываются контракты, завершаются регулярные платежи и подводятся фактические итоги года. Результат 2022 года, который покажет реальную картину, МТС раскроет, как ожидается, в марте текущего года. Мы будем продолжать диалог с ФАС по данному вопросу», — сообщил представитель оператора.

В 2021 году на четвертый квартал пришлось около 27% общей выручки МТС, 20,5% капитальных расходов и 29% общих и административных расходов, в том числе связанных с продажей продукта.

Представитель ФАС подчеркнул, что с начала 2022 года к ним поступало «большое количество обращений абонентов сотового оператора МТС по вопросу повышения стоимости тарифов». Сколько именно обращений поступило, он не уточнил. Как объяснили в ФАС, предметом рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ПАО «МТС» являлось повышение оператором тарифов в январе—феврале 2022 года, а затем в августе, сентябре и октябре 2022 года. «Исходя из периодов повышения ведомство исследовало фактические экономические показатели. В ходе рассмотрения антимонопольного дела компания не представила экономического обоснования состоявшихся повышений», — настаивает представитель службы.

Как росли тарифы

В начале 2022 года МТС повысила стоимость услуг сотовой связи более чем для 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, объяснив это ростом своих затрат, сообщала ФАС. В ведомстве заявили, что оператор не предоставил подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для повышения тарифов, и возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства. В октябре прошлого года ФАС признала МТС нарушившей антимонопольное законодательство. В сообщении службы указывалось, что в августе прошлого года МТС повторно повысила стоимость части тарифов в среднем на 8,4%, а в сентябре — оставшиеся тарифы в среднем на 9,7%. «Таким образом, общее повышение тарифов для 28 млн абонентов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%», — сообщила ФАС.

В МТС ответили, что цены на большинство тарифов в зависимости от региона увеличились на 20–60 руб. Представитель оператора настаивал, что тот «вынужден корректировать тарифы в связи с ростом инфляции, стоимости оборудования и его доставки, ростом расходов на электроэнергию, необходимостью инвестиций в расширение и строительство новых сетей и т.д.».

После начала специальной военной операции на Украине и введения санкций крупнейшие мировые производители телекоммуникационного оборудования, в том числе Nokia, Ericsson, Huawei и др., приостановили поставку продукции в Россию. В апреле Nokia заявила, что готовится уйти с российского рынка. Осенью компания получила экспортную лицензию на поставку телеком-оборудования в Россию, рассказывал в интервью РБК глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан. Но эти лицензии нужны Nokia, чтобы выполнить обязательства перед российскими клиентами по ранее заключенным контрактам, в том числе поставлять запчасти, необходимые для нормального функционирования существующих сетей связи в течение трех лет.

Для замены решений ушедших из России компаний глава правительства Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций. В рамках работы центра по мобильным сетям операторы заключили форвардные контракты на поставку оборудования с отечественными производителями. Такой контракт предполагает авансовый платеж от оператора на финансирование разработки продукта и его производство в будущем.

В конце декабря 2022 года ФАС установила, что «МегаФон» в мае незаконно повысил цены на услуги связи в среднем на 12% более чем для 16,5 млн абонентов. Спустя несколько дней ФАС сообщила, что начала расследование по новым фактам повышения тарифов «МегаФоном», а также по «Т2 РТК Холдингу» (бренд Tele2). По подсчетам аналитического агентства TelecomDaily, в первой половине 2022 года услуги связи в России в среднем подорожали на 10%.