ЦБ, операторы связи и ФСБ разошлись в вопросе передачи данных абонентов

ЦБ предлагает доработать законопроект о создании системы для передачи данных от сотовых операторов банкам: помимо технической информации, загружать туда персональные данные абонентов. ФСБ и операторы не поддержали идею

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Центробанк предлагает расширить перечень данных, которыми сотовые операторы должны будут делиться с банками через Единую информационную систему проверки сведений об абоненте (ЕИС ПСА, оператор — Роскомнадзор), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке ИТ и коммуникаций.

Речь идет о расширении поправок к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», которые подразумевают запуск этой системы. Поправки были внесены в Госдуму в июле 2018 года, а в марте 2019-го приняты в первом чтении. Документ получил отрицательный отзыв комитета по финансовому рынку и был отозван из нижней палаты. В феврале 2023-го к инициативе вернулись из-за роста числа случаев интернет-мошенничества и кибератак, передавала газета.

В нынешней версии законопроекта говорится, что операторы должны будут делиться с кредитными организациями данными о замене сим-карты, мобильного устройства и другой технической информации, сообщил источник издания. ЦБ предлагает помимо этого загружать в ЕИС ПСА персональные данные абонентов.

По данным газеты, вопрос обсуждался в начале июня, но против инициативы выступили операторы и ФСБ. Они обосновали свою позицию угрозами сохранению конфиденциальности данных. Источник издания допустил, что из-за разногласий рассмотрение проекта в Госдуме могут отложить на осень.

В Tele2 считают, что передача «широкому перечню третьих лиц» персональных данных абонентов ставит под вопрос из сохранность; в «Вымпелкоме» также заявили о рисках «несанкционированного доступа к критичной информации». В МТС сообщили, что ЕИС может выполнять лишь роль шлюза для подтверждения данных оператором связи, при этом сами персональные данные не должны передаваться. В «МегаФоне» считают, что авторы законопроекта хотят создать за счет средств операторов и банков систему, которая будет дублировать уже существующие.

Сейчас операторы обмениваются с банками информацией о регистрациях сим-карт клиентов или смене устройства, на котором она используется, на коммерческой основе.