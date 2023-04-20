Операторы связи заявили о риске роста тарифов из-за цен на электричество

Присоединение оборудования связи к электросетям подорожало в 100 раз, жалуются операторы. Они просят пересмотреть тарифы — иначе стоимость услуг для абонентов вырастет, а конкуренция и темпы строительства сетей снизятся

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Крупнейшие операторы связи и башенной инфраструктуры пожаловались министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву на существенное увеличение своих затрат на присоединение объектов связи к электросетям. Это следует из письма, отправленного министру главами операторов «ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн»), «МегаФон» и МТС, а также групп компаний «Сервис-Телеком» и «Новые башни» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили представители «Новых башен» и «МегаФона»).

В письме указано, что рост затрат операторов связан со вступившим в силу с 1 июля 2022 года постановлением правительства: этот документ отменил льготную ставку в размере 550 руб. на присоединение объектов мощностью до 15 кВт (все площадки базовых станций строятся в пределах указанной мощности) и установил минимальный порог льготной ставки за 1 кВт. То есть если раньше операторы платили 550 руб. за все 15 кВт, то с 1 июля 2022-го расход увеличился до 3 тыс. руб. за каждый киловатт, а с 1 июля 2023-го — до 4 тыс. руб. (с 1 июля 2024 года — до не менее чем 5 тыс. руб.; в последующие периоды сумму будут устанавливать региональные власти). При этом для владельцев инфраструктуры мощностью до 150 кВт с этого года в состав тарифа на присоединение также начали включать инвестиционную составляющую на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства.

В письме указано, что в результате стоимость присоединения объектов связи мощностью 15 кВт, прежде всего базовых станций, которая раньше составляла с 30–50 тыс. руб., увеличилась в разы и продолжит расти в 2023–2024 годах. При подключении домохозяйств к интернету сетевые организации стали применять стандартные региональные ставки, из-за чего стоимость присоединения одного домохозяйства выросла и вовсе в 100 раз, до 50–60 тыс. руб.

Участники рынка настаивают, что описанная ситуация приводит «к многократному увеличению финансовой нагрузки» и риску значительного увеличения тарифов на сотовую связь и услуги доступа в интернет для абонентов, снижает конкурентоспособность телекоммуникационной отрасли, а также повлияет на темпы строительства и развития инфраструктуры в России. Они просят Шадаева проработать с другими ведомствами возможность пересмотра условий присоединения объектов связи к электросетям и возврата нормативов, действовавших до 1 июля 2022 года.

Гендиректор группы «Новые башни» Евгений Чермашенцев говорит, что любое увеличение стоимости технологического присоединения напрямую влияет на стоимость создания объекта связи. По его оценке, сейчас затраты на присоединение составляет около 10% от стоимости создания объекта связи. «Использование этих объектов становится дороже для операторов. Сейчас на всех уровнях власти транслируется правильная, на наш взгляд, мысль — не допускать в условиях санкций дополнительной нагрузки для бизнеса за счет повышения стоимости государственных услуг. Но, к сожалению, на данном и ряде других примеров повышения ставок услуг госмонополий и собственников можно убедиться, что на практике эти установки не выполняются», — рассуждает Чермашенцев. Он называет сложившуюся ситуацию «абсурдной», потому что, с одной стороны, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не дает операторам связи поднимать тарифы, а с другой — государство и госкомпании, обеспечивающие базовые услуги для сектора связи (аренду земельных участков или присоединение к электросетям), повышают ставки. Так, по итогам 2022 года муниципальные собственники имущества увеличили стоимость аренды на 12%, отметил глава «Новых башен».

«В ситуации возросших санкционных и инфляционных издержек такое решение оказывает крайне негативное влияние на экономику операторов связи и существенно сокращает потенциал развития сетей связи в стране», — согласен представитель «МегаФона».

Представитель Минцифры сообщил, что письмо к ним пока не поступало, но они в курсе повышения тарифов на технологическое присоединение к электросетям. «Нельзя допустить дополнительной финансовой нагрузки на операторов связи. Необходимо найти компромисс. Мы продолжим работу с профильными ведомствами по дальнейшему решению этой проблемы и будем настаивать на пересмотре условий действующих правил», — рассказал он. В Министерстве также указали, что решение об этом в любом случае не повлияет на стоимость услуг связи. «ФАС и Минцифры следят за стоимостью тарифов на услуги связи. При подозрении на нарушения ФАС проводит проверки, чтобы тарифы не росли выше уровня инфляции», — подытожил представитель Минцифры.

Представители МТС, «ВымпелКома» и «Сервис Телекома» отказались от комментариев.

Есть ли угроза роста тарифов

В 2022 году ряд крупных операторов повысил стоимость услуг связи для абонентов, и ФАС посчитала, что эти компании злоупотребляют доминирующим положением на рынке и начала антимонопольное расследование. Так, МТС, по оценке службы, увеличила тарифы суммарно на 20% по итогам года при уровне индекса потребительских цен на конец августа 10,5%. «МегаФон» необоснованно поднял тарифы в среднем на 12% для более чем 16,5 млн абонентов, а «Т2 РТК Холдинг» (оказывает услуги под брендом Tele2) в середине 2022 года поднял цены на безлимитные тарифы почти в два раза. В конце 2022-го служба признала МТС виновной в необоснованном повышении цен и предписала их снизить, однако в компании попытались оспорить это решение. По мнению МТС, ФАС выносила решение, исходя из прогноза соотношения прироста выручки и расходов компании за весь прошлый год, но расчеты строила на данных только за январь—август.

По данным агентства TelecomDaily за первое полугодие 2022 года, связь в России подорожала на 10%, а в этом году, по прогнозу, вырастет у крупнейших операторов еще на 10–15%. В ноябре агентство опросило 65 глав крупных операторов, из которых 66% указали, что наибольшее влияние на рост тарифов оказал дефицит оборудования, связанный с санкционными ограничениями, а также рост его стоимости.

После начала специальной военной операции на Украине ряд крупных иностранных вендоров телекоммуникационного оборудования полностью прекратили работу на российском рынке, в том числе американская Cisco, европейские Nokia и Ericsson. Китайские Huawei и ZTE не делали подобных заявлений, но фактически перестали заключать новые контракты. В интервью РБК глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан утверждал, что имеющаяся у оператора техническая экспертиза и запасы оборудования позволят компании работать в ближайшие 5–7 лет, не ухудшая качества услуг связи. Сейчас власти вместе с участниками рынка занимаются разработкой российского оборудования для замены иностранного.