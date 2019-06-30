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Чемезов пообещал пока не продавать С-500 «ни за какие деньги»
Есть категория вооружений, которые Москва не будет продавать иностранным государствам «ни за какие деньги», рассказал глава «Ростеха»
Сергей Чемезов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Россия не планирует продавать свои новейшие оборонные разработки иностранным государствам, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

«Мы самое последнее не продаем, прежде всего, все это делаем для нашей армии. А после этого уже, когда наша армия берет на вооружение, мы получаем возможность продавать на экспорт, параллельно создается новое современное оружие», — сказал Чемезов.

По его словам, сейчас Россия продает ракетные комплексы С-400, а комплексы следующего поколения — С-500 — уже запускают в производство. «Я не хотел бы сейчас рассказывать о нем, он еще на вооружении не стоит. Ну, я думаю, что в ближайшее время появится», — добавил глава «Ростеха».

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Отвечая на вопрос о том, какое оружие Россия не будет продавать в ближайшее время «ни за какие деньги», Чемезов ответил, что к такому разряду относится новейшее вооружение. «Конечно, это ракетные комплексы. Президент же рассказывал про новое современное вооружение, которое мы сегодня уже имеем. Конечно, пока мы его продавать никогда и никому не будем», — сказал Чемезов, отметил, что «во всем мире просто трепет от одних этих названий».

О новейшем российском вооружении Путин рассказал в марте 2018 года, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию. Рассказ сопровождался показом анимированных роликов и видеофрагментов с демонстрацией разработок. Речь тогда шла о новом ракетном комплексе «Сармат» с тяжелой межконтинентальной ракетой, крылатых ракетах с ядерно-энергетическими установками с неограниченной дальностью, беспилотных подводных аппаратах «Посейдон», гиперзвуковом ракетном комплексе «Кинжал» и другом вооружении.

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Позднее глава государства объяснил, что рассказ о новейших вооружениях был нужен для того, чтобы успокоить россиян, а также для того, чтобы объяснить, куда тратятся «немалые ресурсы».

С-500 «Прометей» — зенитно-ракетный комплекс нового поколения, разработкой которого занимается концерн «Алмаз-Антей». С-500 способен поражать самолеты, вертолеты и крылатые ракеты, а также перехватывать баллистические ракеты и поражать цели в ближнем космосе. Минобороны ранее анонсировало выпуск опытных образцов С-500 к 2020 году. Вице-премьер, курирующий ракетно-космическую отрасль Юрий Борисов, на этой неделе заявил, что С-500 поступит на вооружение в Российскую армию раньше запланированных сроков.

Авторы: Наталья Демченко, Мария Бондаренко
Теги: «Ростех», Сергей Чемезов, С-500
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