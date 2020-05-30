В «Сколково» нашли в законах о криптовалюте риски для видеоигр и бонусов

21 мая в публичное поле попал пакет документов с новыми предложениями по регулированию криптоиндустрии. Кроме очередной версии законопроекта о ЦФА, в него также включены законопроект «О цифровой валюте» и поправки в Уголовный и Административный кодексы России. Указанные новые документы запрещают выпуск и оборот цифровой валюты, а также признают ее имуществом, которое можно взыскивать по решению суда. Также вводится административная и уголовная ответственность за нарушения в криптосфере.

Кто еще может попасть под регулирование

Как отмечает в письме Израйлит, неоднозначность формулировок законопроекта несет риски запрета работы также для российских компаний и блокчейн-программистов, вовлеченных в мировую криптоиндустрию, включая направления, напрямую несвязанные с оборотом криптовалюты. Свои опасения специалисты «Сколково» объясняют так:

«Любые действия российских граждан по участию в международных крипто-проектах, например, создание сайта проекта с использованием личного ноутбука, могут трактоваться как нарушение российского законодательства» и повлечь уголовную ответственность, отмечается в письме.

Отдельные эксперты центра считают, что ответственность также может возникать при реализации проектов по созданию компьютерных игр, имеющих тот или иной вариант внутренней игровой валюты.

Может оказаться под запретом развитие бонусных программ, по условиям которых покупатели вправе требовать от продавца передачи определенного товара, предоставления скидки или иного имущества.

Израйлит обращает внимание на то, что под предусмотренный законопроектом запрет на распространение информации об организации или выпуске цифровых валют может попадать любой пост в социальных сетях и мессенджерах, публикация в СМИ и на интернет-ресурсах, упоминающие разработчиков технологии блокчейн или любую информацию о развитии рынка цифровых финансовых активов в России и за рубежом.

Представитель Минэкономразвития подтвердил РБК получение письма. По его словам, министерство «осознает сложность данного вопроса и необходимость найти баланс интересов, а также принципиальное значение цифровых финансовых активов и цифровой валюты для развития цифровой экономики».

Оправданы ли опасения

Законопроекты запрещают оказывать услуги по выпуску криптовалют и их обращению с использованием комплексов программного-аппаратных средств, размещенных на территории нашей страны, объясняет партнер юридической компании Taxology Михаил Успенский. «Под такими комплексами суды понимают крайне широкий спектр техсредств: от баз данных и интерфейсов до софта и средств передачи медиа-контента. Неточно сформулирован и «выпуск» цифровой валюты, под которым понимается предоставление возможностей использования цифровой валюты третьими лицами. При таких формулировках любой российский IT-специалист, пишущий код на своем ноутбуке для блокчейн-проекта, потенциально становится уголовником», — говорит Успенский.

Закон также запрещает распространять любую информацию о криптовалютах. Под этот запрет попадет даже обычный пост в социальных сетях, не говоря уже о новостях в СМИ, добавляет Успенский. «Привлекать к уголовной ответственности за это пока не планируется, но блокировки сайтов за одно лишь упоминание биткоина могут стать обыденным делом», — добавляет он.

Практика правоприменения в новых областях регулирования в России на первых этапах зачастую «носит хаотичный характер», принятие законопроекта в текущей редакции может «повлечь привлечение формально невиновных лиц (например, ИТ-программистов и руководителей ИТ-компаний, рядовых пользователей ПО) к строгим мерам административной и уголовной ответственности», указывает директор по правовым вопросам «Новых облачных технологий» (разработчик софта «МойОфис») Константин Кокурин.

По мнению юриста в области игровой индустрии Андрея Кривошеева, под цифровой валютой, согласно формулировкам законопроекта, действительно можно понимать внутриигровые покупки в обычных компьютерных играх. «Ведь отсутствует лицо, обязанное перед обладателем внутриигровой «валюты» в виде «алмазов», «монет» и пр., и есть только оператор информационной системы — создатель или паблишер компьютерной игры, который ведет базу данных таких «валют», — указал эксперт.

Эксперт по монетизации игрового рынка Эдгар Отченащенко считает, что законопроект может затронуть рынок игр и так называемую hard валюту в играх, так как существуют различные модели монетизации, то в одном случае ее можно получить только платно, а иногда по партнерским программам и за другие монетизируемые действия. «Насколько это относится к цифровым финансовым активам и относиться ли к цифровым валютам — не совсем понятно, что вызывает опасения и вопросы, я бы обратил внимание разработчиков игр на этот законопроект и задумался, не придется ли что-то менять в монетизации», — объяснил он.

Представители Mail.ru Group, Playrix и других разработчиков игр не стали комментировать пакет поправок.

По словам члена Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Антонины Левашенко, риск того, что нормы законопроекта будут распространяться также на бонусы и баллы программ лояльности действительно существует, поскольку в проекте приводится довольно общее определение понятия «цифровая валюта». «Цифровой валютой признается совокупность электронных данных, которые не могут быть инвестицией, и это похоже на признак бонусов и баллов. В отношении цифровой валюты отсутствует лицо, которое несет обязательства перед каждым обладателем таких электронных данных, в целом в отношении бонусов и баллов также отсутствует такое лицо», — указала Левашенко.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков не ответил на запрос РБК.