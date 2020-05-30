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В «Сколково» нашли в законах о криптовалюте риски для видеоигр и бонусов

Текущая концепция регулирования криптоактивов может грозить уголовной ответственностью даже тем, кто не имеет никакого отношения к криптоиндустрии, например разработчикам игр. Участники рынка просят уточнить формулировки законов

Изменения в Уголовный кодекс, предложенные в новой версии пакета поправок «О цифровых финансовых активах» (ЦФА) позволят привлекать к ответственности не только тех, кто будет организовывать незаконный выпуск и обращение подобных активов, но и любое третье лицо, опосредованно задействованное в обеспечении такого выпуска, например, дата-центры, интернет-провайдеров, операторов связи или разработчиков сайтов. Об этом говорится в письме директора департамента развития и планирования «Сколково» Сергея Израйлита на имя замминистра экономического развития Владислава Федулова (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил отправитель).

«Сколково» возглавляет центр компетенций по нормативному регулированию нацпрограммы «Цифровая экономика», а Минэкономразвития сейчас рассматривает новую версию пакета поправок «О цифровых финансовых активах».

Для кого еще поправки создают риски и насколько оправдано мнение экспертов — в материале РБК.

Что предлагает законопроект

Законопроект «О цифровых финансовых активах» разрабатывается в России с 2017 года. После первого чтения (состоялось в мае 2018-го) в документе было зафиксировано понятие «финансовые цифровые права» — права, оформленные через блокчейн, например на имущество или недвижимость. Но с тех пор документ много раз дорабатывался и менялся.

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Фото: РИА Новости

21 мая в публичное поле попал пакет документов с новыми предложениями по регулированию криптоиндустрии. Кроме очередной версии законопроекта о ЦФА, в него также включены законопроект «О цифровой валюте» и поправки в Уголовный и Административный кодексы России. Указанные новые документы запрещают выпуск и оборот цифровой валюты, а также признают ее имуществом, которое можно взыскивать по решению суда. Также вводится административная и уголовная ответственность за нарушения в криптосфере.

Кто еще может попасть под регулирование

Как отмечает в письме Израйлит, неоднозначность формулировок законопроекта несет риски запрета работы также для российских компаний и блокчейн-программистов, вовлеченных в мировую криптоиндустрию, включая направления, напрямую несвязанные с оборотом криптовалюты. Свои опасения специалисты «Сколково» объясняют так:

  • «Любые действия российских граждан по участию в международных крипто-проектах, например, создание сайта проекта с использованием личного ноутбука, могут трактоваться как нарушение российского законодательства» и повлечь уголовную ответственность, отмечается в письме.
  • Отдельные эксперты центра считают, что ответственность также может возникать при реализации проектов по созданию компьютерных игр, имеющих тот или иной вариант внутренней игровой валюты.
  • Может оказаться под запретом развитие бонусных программ, по условиям которых покупатели вправе требовать от продавца передачи определенного товара, предоставления скидки или иного имущества.
  • Израйлит обращает внимание на то, что под предусмотренный законопроектом запрет на распространение информации об организации или выпуске цифровых валют может попадать любой пост в социальных сетях и мессенджерах, публикация в СМИ и на интернет-ресурсах, упоминающие разработчиков технологии блокчейн или любую информацию о развитии рынка цифровых финансовых активов в России и за рубежом.

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Представитель Минэкономразвития подтвердил РБК получение письма. По его словам, министерство «осознает сложность данного вопроса и необходимость найти баланс интересов, а также принципиальное значение цифровых финансовых активов и цифровой валюты для развития цифровой экономики».

Оправданы ли опасения

Законопроекты запрещают оказывать услуги по выпуску криптовалют и их обращению с использованием комплексов программного-аппаратных средств, размещенных на территории нашей страны, объясняет партнер юридической компании Taxology Михаил Успенский. «Под такими комплексами суды понимают крайне широкий спектр техсредств: от баз данных и интерфейсов до софта и средств передачи медиа-контента. Неточно сформулирован и «выпуск» цифровой валюты, под которым понимается предоставление возможностей использования цифровой валюты третьими лицами. При таких формулировках любой российский IT-специалист, пишущий код на своем ноутбуке для блокчейн-проекта, потенциально становится уголовником», — говорит Успенский.

Закон также запрещает распространять любую информацию о криптовалютах. Под этот запрет попадет даже обычный пост в социальных сетях, не говоря уже о новостях в СМИ, добавляет Успенский. «Привлекать к уголовной ответственности за это пока не планируется, но блокировки сайтов за одно лишь упоминание биткоина могут стать обыденным делом», — добавляет он.

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Практика правоприменения в новых областях регулирования в России на первых этапах зачастую «носит хаотичный характер», принятие законопроекта в текущей редакции может «повлечь привлечение формально невиновных лиц (например, ИТ-программистов и руководителей ИТ-компаний, рядовых пользователей ПО) к строгим мерам административной и уголовной ответственности», указывает директор по правовым вопросам «Новых облачных технологий» (разработчик софта «МойОфис») Константин Кокурин.

По мнению юриста в области игровой индустрии Андрея Кривошеева, под цифровой валютой, согласно формулировкам законопроекта, действительно можно понимать внутриигровые покупки в обычных компьютерных играх. «Ведь отсутствует лицо, обязанное перед обладателем внутриигровой «валюты» в виде «алмазов», «монет» и пр., и есть только оператор информационной системы — создатель или паблишер компьютерной игры, который ведет базу данных таких «валют», — указал эксперт.

Эксперт по монетизации игрового рынка Эдгар Отченащенко считает, что законопроект может затронуть рынок игр и так называемую hard валюту в играх, так как существуют различные модели монетизации, то в одном случае ее можно получить только платно, а иногда по партнерским программам и за другие монетизируемые действия. «Насколько это относится к цифровым финансовым активам и относиться ли к цифровым валютам — не совсем понятно, что вызывает опасения и вопросы, я бы обратил внимание разработчиков игр на этот законопроект и задумался, не придется ли что-то менять в монетизации», — объяснил он.

Представители Mail.ru Group, Playrix и других разработчиков игр не стали комментировать пакет поправок.

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По словам члена Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Антонины Левашенко, риск того, что нормы законопроекта будут распространяться также на бонусы и баллы программ лояльности действительно существует, поскольку в проекте приводится довольно общее определение понятия «цифровая валюта». «Цифровой валютой признается совокупность электронных данных, которые не могут быть инвестицией, и это похоже на признак бонусов и баллов. В отношении цифровой валюты отсутствует лицо, которое несет обязательства перед каждым обладателем таких электронных данных, в целом в отношении бонусов и баллов также отсутствует такое лицо», — указала Левашенко.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков не ответил на запрос РБК.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Владислав Скобелев, Евгения Чернышова
Теги: криптовалюта, Сколково, блокчейн, уголовная ответственность
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