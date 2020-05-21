В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов

Депутаты предложили ввести штрафы до 2 млн руб. и уголовную ответственность до 7 лет за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют. Криптобизнес раскритиковал поправки и пригрозил уходом из России

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Депутаты Госдумы разработали законопроекты, которые вводят административную и уголовную ответственность за нарушения использования цифровых финансовых активов, цифровой валюты и цифровых прав. Два документа (о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс) опубликованы в финансовом Telegram-канале «ОрдерКом», их подлинность РБК подтвердили два источника, знакомые с ходом обсуждения проекта. Документы направлены в Минэкономразвития. Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил факт отправки, но подчеркнул, что это еще не согласованная версия. Минэкономразвития не ответило на запрос РБК.

В России криптосферу должны регулировать три основные закона, два из них - поправки в Гражданский кодекс и закон об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге) – приняты в прошлом году. Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года. С тех пор он готовится ко второму чтению. Кроме того, к концу 2021 года МВД совместно с другими ведомствами должно разработать механизм ареста криптовалют и других виртуальных активов.

Новые разработанные законопроекты определяют ответственность за нарушения в криптосфере, внося изменения в КоАП, УК и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса.

Административная ответственность включает:

Штраф от 50 тыс. до 500 тыс. руб. для физических лиц за организацию незаконного оборота цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют, совершения с ними сделок, в том числе с иностранными ЦФА и цифровыми правами (включают ЦФА и иные права), либо за оказание услуг по выпуску цифровых прав и цифровой валюты с использованием сайтов, зарегистрированных в России, или технических средств, размещенных в России.

За эти же нарушения должностным лицам грозит штраф от 100 тыс. до 1 млн руб. или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года; юридическим лицам — штраф от 200 тыс. до 2 млн руб.

За нарушение правил совершения сделок с ЦФА, цифровыми валютами и правами, если они используются как плата за товар, оказанные работы или услуги грозит конфискация активов, а также штраф от 20 до 200 тыс. руб. для физических лиц; штраф от 50 тыс. до 400 тыс. руб. для должностных лиц, штраф от 100 тыс. до 1 млн руб. для юрлиц.

Такой же размер штрафов грозит за выпуск цифровых прав с использованием российских сайтов и/или пользовательского оборудования, размещенного на территории России, а также если эта инфраструктура используется для передачи цифровой валюты третьим лицам.

Уголовная ответственность: