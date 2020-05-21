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В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов

Депутаты предложили ввести штрафы до 2 млн руб. и уголовную ответственность до 7 лет за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют. Криптобизнес раскритиковал поправки и пригрозил уходом из России
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Депутаты Госдумы разработали законопроекты, которые вводят административную и уголовную ответственность за нарушения использования цифровых финансовых активов, цифровой валюты и цифровых прав. Два документа (о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс) опубликованы в финансовом Telegram-канале «ОрдерКом», их подлинность РБК подтвердили два источника, знакомые с ходом обсуждения проекта. Документы направлены в Минэкономразвития. Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил факт отправки, но подчеркнул, что это еще не согласованная версия. Минэкономразвития не ответило на запрос РБК.

В России криптосферу должны регулировать три основные закона, два из них - поправки в Гражданский кодекс и закон об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге) – приняты в прошлом году. Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года. С тех пор он готовится ко второму чтению. Кроме того, к концу 2021 года МВД совместно с другими ведомствами должно разработать механизм ареста криптовалют и других виртуальных активов.

Новые разработанные законопроекты определяют ответственность за нарушения в криптосфере, внося изменения в КоАП, УК и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса.

Административная ответственность включает:

  • Штраф от 50 тыс. до 500 тыс. руб. для физических лиц за организацию незаконного оборота цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют, совершения с ними сделок, в том числе с иностранными ЦФА и цифровыми правами (включают ЦФА и иные права), либо за оказание услуг по выпуску цифровых прав и цифровой валюты с использованием сайтов, зарегистрированных в России, или технических средств, размещенных в России.
  • За эти же нарушения должностным лицам грозит штраф от 100 тыс. до 1 млн руб. или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года; юридическим лицам — штраф от 200 тыс. до 2 млн руб.
  • За нарушение правил совершения сделок с ЦФА, цифровыми валютами и правами, если они используются как плата за товар, оказанные работы или услуги грозит конфискация активов, а также штраф от 20 до 200 тыс. руб. для физических лиц; штраф от 50 тыс. до 400 тыс. руб. для должностных лиц, штраф от 100 тыс. до 1 млн руб. для юрлиц.
  • Такой же размер штрафов грозит за выпуск цифровых прав с использованием российских сайтов и/или пользовательского оборудования, размещенного на территории России, а также если эта инфраструктура используется для передачи цифровой валюты третьим лицам.

Уголовная ответственность:

  • К уголовным нарушениям депутаты предлагают отнести те же деяния, что и к административным, если они нанесли крупный или особо крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо привели к извлечению крупного или особо крупного дохода. Добавляется и наказание за покупку цифровой валюты на территории России с помощью наличного расчета или путем перечисления денежных средств на счета, открытые в российских банках.
  • Нарушителю грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. или в размере его дохода от года до двух лет; либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до 500 тыс. руб. или в размере дохода до одного года.
  • За особо крупный ущерб или извлечение особо крупного дохода предлагается наказывать принудительными работами до пяти лет, либо лишением свободы до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до пяти лет.

Терминология нового законодательства

Цифровые финансовые активы — это цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, то есть токены, хотя само понятие «токен» в законопроекте не фигурирует.

Цифровые валюты — «совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), используемых в информационных системах и предлагаемых в качестве средства платежа», которое не является официальной денежной единицей России, иностранного государства или международной денежной или расчетной единицей. Их выпуск и использование запрещены в информационных системах, которые используются для выпуска ЦФА. Ранее эксперты разошлись во мнениях о том, что может скрываться за этими формулировками.

Инициировать выпуск токенов в рамках российского права смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица, в том числе иностранные компании, внутри определенной информационной системы. Операторы таких информационных систем могут стать только работающие по российскому праву юридические лица, в том числе банки и депозитарии, включенные в специальный реестр, который будет вести ЦБ.

Понятие «Цифровые права» закреплено в Гражданском кодексе в марте 2019 года. Принятые поправки приравнивают сделки в электронном виде к сделкам в письменной форме, а также позволяют проводить все виды собраний и голосований удаленно с помощью электронных средств.

Последствия для криптобизнеса 

В новый пакет документов вошел также отдельный законопроект о цифровых валютах, а также законопроект о ЦФА, подготовленный ко второму чтению. Предыдущая версия законопроекта о ЦФА, с которой также ознакомился РБК, впервые в российском законодательстве включала понятие «цифровые валюты». Теперь для цифровых валют написан отдельный законопроект. Он запрещает выпуск и оборот такой валюты, а также признает ее имуществом (через внесение изменения в целый ряд федеральных законов). Обладателями цифровой валюты могут выступать физические лица, индивидуальные предприниматели или компании при условии ее декларирования в налоговый орган.

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Поправки в КоАП и УК РФ фактически запрещают на территории России проведение ICO (привлечение инвестиций на проект в обмен на токены, которые потом инвесторы могут обменять на криптовалюту), отмечает член экспертного совета Госдумы, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов: «В законопроектах особо указано, что это касается ситуаций «с использованием объектов российской инфраструктуры». Получается, что ситуаций, когда не используется российская инфраструктура, эти положения не касаются. А, учитывая глобальность вопросов цифровизации, еще не принятые положения уже выглядят неэффективными и устаревшими», — говорит Куликов.

Санкции за куплю-продажу ЦФА физлицами, а также уголовная ответственность за получение денежных средств на счета российских банков за продажу цифровых валют загоняют такого рода правоотношения в серую зону, поскольку такие операции можно провести и без участия российских банков, продолжает Куликов.

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Пакет законопроектов содержит полный запрет криптовалюты в стране, включая майнинг и последующий оборот, а поправки в КоАП и УК предполагают незаконность не только обращения, но даже владения российскими физическими и юридическими лицами токенов, выпущенных в иностранных юрисдикциях, говорит президент Российской ассоциации криптоэкономики и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. Он считает, что предлагаемые нормы не отвечают сложившимся экономическим отношениям и не позволят российскому бизнесу полноценно использовать потенциал новых финансовых инструментов. Это может повлечь за собой переезд компаний криптовалютной индустрии из России в более передовые в этой сфере страны, в том числе в СНГ - Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Украину. «Фактически предлагается возвести своими руками новый железный занавес в цифровой экономике», — негодует Припачкин.

Автор: Евгения Чернышова
При участии: Анастасия Скрынникова
Теги: криптовалюта
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