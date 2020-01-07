Космический корабль Dragon вернулся на Землю из третьего полета к МКС

Космический корабль Dragon вернулся на Землю из третьего полета к МКС

Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX приводнился в Тихом океане, завершив свой третий по счету полет к Международной космической станции и обратно. Об этом сообщается на странице SpaceX в сети Twitter.

Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 6 декабря и доставил на МКС более 2,5 т грузов, в том числе оборудование для проведения научных экспериментов и работ.

Dragon — многоразовый беспилотный грузовой космический корабль, единственный на сегодняшний день, который успешно доставляет грузы с МКС на Землю.