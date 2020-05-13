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NASA договорилось с «Роскосмосом» о покупке места на «Союзе»

Американский астронавт отправится на «Союзе» на МКС, если программа собственных коммерческих пусков США не будет завершена в срок. NASA запланировало первый с 2011 собственный пуск на 27 мая

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заключило договор с «Роскосмосом» на покупку одного места на корабле «Союз», запуск которого к МКС планируется этой осенью. Об этом NASA сообщило на своем сайте.

В «Роскосмосе» РБК подтвердили заключение контракта. «Сегодня был подписан контракт на доставку одного американского астронавта на МКС на российском пилотируемом корабле «Союз МС» осенью 2020 года», — сообщили в пресс-службе. Сумму контракта в госкорпорации отказались раскрыть.

NASA также сообщило, что американские компании не отреагировали на запрос агентства о возможности организовать перевозку астронавтов в 2020 году. Помимо этого, в сообщении говорится, что Boeing и SpaceX, которые работают над программой собственных пусков США, находятся на финальных стадиях тестирования систем запуска. Они позволят «отправить астронавтов с американской земли [на МКС] и будут включать миссию SpaceX Demo-2, пуск которой запланирован на 27 мая», уточнили в NASA.

США запросили у России места на «Союзах» для доставки астронавтов на МКС осенью 2019 года. Американское ведомство уточняло, что места могут понадобиться в 2020 и 2021 годах. Об этом глава NASA Джим Брайденстайн сообщал в письме главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. Последний отмечал, что для того, чтобы предоставить американцам дополнительные места, России придется «ужать» свои экипажи.

В NASA сообщили о продолжении переговоров о покупке места на «Союзе»
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По словам Брайденстайна, необходимость отправки астронавтов NASA российскими кораблями возникнет в случае задержки собственной программы пусков коммерческих кораблей.

Весной США планировали отправить двух астронавтов. «При участии наших партнеров из SpaceX астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен отправятся к МКС на корабле Crew Dragon с помощью ракеты Falcon 9», — сообщал в апреле Брайденстайн.

Пуск должен стать первым с 2011 года, когда завершилась программа Space Shuttle. С тех пор США пользовались российскими кораблями для того, чтобы доставить астронавтов на космическую станцию.

С 2006 года американское космическое ведомство потратило почти $4 млрд на покупку мест на «Союзах» (по данным на ноябрь 2019 года). На эти деньги российские корабли доставили на МКС 70 астронавтов. Всего США отправили на станцию 239 человек за этот период.

Авторы: Мария Лисицына, Инна Сидоркова
Теги: NASA, «Роскосмос», «Союз МС»
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