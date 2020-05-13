NASA договорилось с «Роскосмосом» о покупке места на «Союзе»

Американский астронавт отправится на «Союзе» на МКС, если программа собственных коммерческих пусков США не будет завершена в срок. NASA запланировало первый с 2011 собственный пуск на 27 мая

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заключило договор с «Роскосмосом» на покупку одного места на корабле «Союз», запуск которого к МКС планируется этой осенью. Об этом NASA сообщило на своем сайте.

В «Роскосмосе» РБК подтвердили заключение контракта. «Сегодня был подписан контракт на доставку одного американского астронавта на МКС на российском пилотируемом корабле «Союз МС» осенью 2020 года», — сообщили в пресс-службе. Сумму контракта в госкорпорации отказались раскрыть.

NASA также сообщило, что американские компании не отреагировали на запрос агентства о возможности организовать перевозку астронавтов в 2020 году. Помимо этого, в сообщении говорится, что Boeing и SpaceX, которые работают над программой собственных пусков США, находятся на финальных стадиях тестирования систем запуска. Они позволят «отправить астронавтов с американской земли [на МКС] и будут включать миссию SpaceX Demo-2, пуск которой запланирован на 27 мая», уточнили в NASA.

США запросили у России места на «Союзах» для доставки астронавтов на МКС осенью 2019 года. Американское ведомство уточняло, что места могут понадобиться в 2020 и 2021 годах. Об этом глава NASA Джим Брайденстайн сообщал в письме главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. Последний отмечал, что для того, чтобы предоставить американцам дополнительные места, России придется «ужать» свои экипажи.