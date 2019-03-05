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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Microsoft назвал Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта

Российские компании — международные лидеры по внедрению искусственного интеллекта (ИИ), они обогнали по этому показателю США и Западную Европу. Об этом говорится в исследовании Microsoft.

Исследование основано на опросе 800 топ-менеджеров компаний со штатом более 250 человек. В опросе участвовали специалисты из России, Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Швейцарии.

По данным Microsoft, в России 30% руководителей активно внедряют ИИ, в среднем по миру этот показатель равен 22,3%, а, например, во Франции находится на уровне 10%. Среди приоритетов использования ИИ топ-менеджеры из России назвали постановку правильных целей (32%), разработку бизнес-идей (26%) и ​определение новых возможностей рынка (25%).

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Российские руководители заняли второе место (кто первое, не уточняется) по уровню положительного отношения к ИИ — 73%. Россияне, отмечает Microsoft, также показали более высокую готовность к обучению в области искусственного интеллекта: 90% (по миру — 67,3%) выразили желание привлекать специалистов, чтобы эффективнее работать с этой технологией. 30% российских руководителей готовы выделить время​ для адаптации к новым условиям работы, в мире этот показатель составляет 20,3%.​

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