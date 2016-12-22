Медведев сравнил изменения при цифровизации с крушением Советского Союза

Беспрецедентные темпы технологического прогресса вынуждают к изменениям в стратегии развития страны, пишет Медведев. В скором времени речь может идти о разделении истории на несколько эпох: до и после искусственного интеллекта

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Темпы изменений, свидетелями которых в последнее время стали представители советского поколения 1960-х — 1970-х годов можно сравнить с переменами, происходившими в период крушения СССР. Подобное сравнение премьер Дмитрий Медведев упомянул в своей статье «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития», опубликованной (*pdf) в журнале «Вопросы экономики».

В статье Медведев указывает на «беспрецедентные» темпы технического прогресса на протяжении жизни современного поколения. «У экономистов принято говорить о «современном экономическом росте», когда изменения условий жизни и производства происходят на протяжении не столетий, а десятилетий, то есть для каждого нового поколения. Но теперь такое понимание становится некорректным: инновации, меняющие жизнь человека, происходят за считанные годы, в рамках жизни одного поколения», — указывает премьер. В первую очередь, речь идет о масштабном внедрении новых технологий, меняющих экономический уклад.

По мнению премьера, речь может идти о нескольких этапах внедрения высоких технологий в жизнь: на первом этапе речь шла о появлении интернета, вслед за чем последовало появление смартфонов и прочих мобильных устройств в повседневной жизни. «Если раньше казалось, что жизнь моего поколения делится на два этапа — при коммунистической системе и при системе рыночной, то теперь не менее актуально (хотя и менее драматично) выглядит разделение на эпоху «до Интернета», «до смартфона», через некоторое время более актуальным станет водораздел «до искусственного интеллекта», — отмечает в статье он.

Особенно ярко темп изменений, как полагает Медведев, заметен на примере его собственного поколения, родившегося в 1960-х — 1970-х годах, ставшего свидетелем крушения СССР. «В начале 1990-х казалось, что водораздел пройдет между административно-плановой системой и рыночной демократией. Теперь же мы видим, что изменения, которые принесли информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в определенной мере сопоставимы по интенсивности с крушением советского строя», — пишет Медведев.

В целом, заключает премьер, технологическая модернизация российской экономики должна обеспечить ее прорывной рост и выход на новый этап развития «Сегодня все страны вступили в эпоху цифровой трансформации. И шансы на лидерство, и риски отставания здесь могут оказаться очень серьезными», — подчеркивает глава правительства. Основным препятствием на пути цифровой трансформации для России может оказаться нехватка квалифицированных кадров и недостаточное участие бизнеса в финансировании технологических разработок.

В России по указу президента России Владимира Путина разработана нацпрограмма «Цифровая экономика». Ее паспорт был представлен правительством 1 октября. Бюджет программы превышает 3,5 трн руб. Больше всего средств из бюджета будет выделено на развитие инфраструктуры, цифровизацию государственных услуг и здравоохранение.