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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Маск решил «сделать NASA снова великим» для отправки людей на Марс

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Маск намерен перераспределить расходы и назначить в NASA своих сторонников, которые помогли бы осуществить его цель — отправить людей на Марс. Миллиардер обещал достичь ее до конца срока президентства Трампа
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Миллиардер Илон Маск, глава Департамента эффективности государственного управления США, намерен пересмотреть программы NASA, чтобы сделать основной задачей космического агентства подготовку к отправке людей на Марс, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Маск хочет «привести приоритеты агентства в соответствие со своими собственными», он работает над перераспределением федеральных расходов и назначением в NASA своих сторонников, которые помогли бы ему осуществить эту цель. Бизнесмен также пытается заручиться поддержкой президента Дональда Трампа, говоря ему, что содействие полетам на Марс войдет в историю.

В конце 2024 года Маск обратился к своему другу, миллиардеру Джареду Айзекману, с предложением возглавить NASA. Тот дважды бывал в космосе: в 2021 году возглавил первую полностью гражданскую миссию в космос на чартерном рейсе SpaceX, а в сентябре 2024-го был командиром миссии Polaris Dawn, в которой экипаж гражданских астронавтов SpaceX совершил первый коммерческий выход в открытый космос. По словам источников WSJ, Маск заявил Айзекману, что вместе они могли бы «сделать NASA снова великим» и работать над достижением общей цели — отправкой людей на Марс. Вскоре после этого Трамп выдвинул Айзекмана на пост главы агентства.

Глава РФПИ предложил Маску совместную экспедицию на Марс
Политика
Кирилл Дмитриев

Планы Маска могут оказать большое влияние на SpaceX, которая уже является одним из крупнейших подрядчиков NASA, пишет WSJ. По данным газеты, топ-менеджеры компании сообщили коллегам по отрасли, что ресурсы агентства «будут перераспределены в пользу марсианских проектов». Сотрудникам SpaceX поручили уделить приоритетное внимание работе над ракетой для отправки на Марс, а не лунной программе NASA.

В середине марта в интервью Fox News Маск заявил, что цель SpaceX — создать на Марсе «самодостаточную цивилизацию» в течение следующих 20–30 лет. Прошлой осенью бизнесмен пообещал Трампу, что американцы достигнут красной планеты до конца его президентского срока. Республиканец в своей инаугурационной речи в январе объявил, что намерен запустить астронавтов, «которые установят звездно-полосатый флаг на планете Марс».

15 марта глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил Маску организовать российско-американскую экспедицию на Марс в 2029 году: «Наши умы и технологии должны служить славе человечества, а не его уничтожению».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Илон Маск NASA Марс SpaceX Дональд Трамп
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
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