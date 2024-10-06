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Выборы президента США ,  
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Трамп и Маск пообещали высадку американцев на Марс

Трамп сообщил об обещании Маска доставить американцев на Марс до конца его срока
Сюжет
Выборы президента США
Трамп рассказал, что Маск обещал ему доставить американцев на Марс до конца его срока: «Мы сделаем это раньше, чем Китай, раньше, чем кто-либо». Маск говорил, что в случае победы на выборах Харрис эти планы не реализуются
Дональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал, что в случае избрания президентом США кандидата от республиканцев Дональда Трампа американцы достигнут Марса до конца его срока. Об этом обещании бизнесмена рассказал сам Трамп, выступая на предвыборном митинге в Батлере (Пенсильвания), где на него ранее было совершено покушение. Трансляция мероприятия шла на YouТube.

Маск выпрыгнул на сцену к Трампу с поднятыми вверх кулаками. Политик, представляя его, сказал, что тот «спас свободу слова и создал множество замечательных вещей». «Он единственная причина, благодаря которой мы можем отправлять американских астронавтов в космос», — заявил Трамп.

По словам бывшего американского президента, Маск пообещал ему, что в случае его переизбрания на предстоящих выборах американцы достигнут Марса к концу его срока: «Мы сделаем это раньше, чем Китай, раньше, чем кто-либо».

Трамп и Маск пообещали высадку американцев на Марс
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Маск анонсировал отправку пяти кораблей на Марс, если не помешает Харрис
Технологии и медиа
Космический&nbsp;корабль&nbsp;Starship

В конце сентября Маск сообщил о планах SpaceX отправить около пяти непилотируемых космических миссий Starship к Марсу через два года.

Сроки первого полета к этой планете кораблей с экипажем зависят от того, как пройдут непилотируемые миссии: в случае успеха люди отправятся к Марсу уже через четыре года, пояснял Маск. Если возникнут проблемы, запуск пилотируемых аппаратов отложат еще на насколько лет, говорил он.

Отправку кораблей на Марс предприниматель считает жизненно необходимой для человечества, в том числе из-за возможности ядерной войны, пандемии некоего «супервируса» на Земле или иных причин.

По мнению бизнесмена, приход к власти кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис не только уничтожит марсианскую программу SpaceX, но и «обречет человечество». «Если не будет существенной правительственной реформы, законы и правила будут ухудшаться с каждым годом, пока каждая масштабная инициатива — от высокоскоростной железной дороги между нашими городами до создания жизни на нескольких планетах — не станет фактически незаконной», — говорил он.

Трамп, по мнению Маска, поддерживает такую реформу, в то время как Харрис — нет. В случае избрания ее президентом США рискуют «никогда не достичь Марса», считает предприниматель.

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Дональд Трамп Марс космос Илон Маск США выборы президента США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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