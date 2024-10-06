Трамп и Маск пообещали высадку американцев на Марс

Трамп сообщил об обещании Маска доставить американцев на Марс до конца его срока

Трамп рассказал, что Маск обещал ему доставить американцев на Марс до конца его срока: «Мы сделаем это раньше, чем Китай, раньше, чем кто-либо». Маск говорил, что в случае победы на выборах Харрис эти планы не реализуются

Дональд Трамп и Илон Маск (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал, что в случае избрания президентом США кандидата от республиканцев Дональда Трампа американцы достигнут Марса до конца его срока. Об этом обещании бизнесмена рассказал сам Трамп, выступая на предвыборном митинге в Батлере (Пенсильвания), где на него ранее было совершено покушение. Трансляция мероприятия шла на YouТube.

Маск выпрыгнул на сцену к Трампу с поднятыми вверх кулаками. Политик, представляя его, сказал, что тот «спас свободу слова и создал множество замечательных вещей». «Он единственная причина, благодаря которой мы можем отправлять американских астронавтов в космос», — заявил Трамп.

По словам бывшего американского президента, Маск пообещал ему, что в случае его переизбрания на предстоящих выборах американцы достигнут Марса к концу его срока: «Мы сделаем это раньше, чем Китай, раньше, чем кто-либо».

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В конце сентября Маск сообщил о планах SpaceX отправить около пяти непилотируемых космических миссий Starship к Марсу через два года.

Сроки первого полета к этой планете кораблей с экипажем зависят от того, как пройдут непилотируемые миссии: в случае успеха люди отправятся к Марсу уже через четыре года, пояснял Маск. Если возникнут проблемы, запуск пилотируемых аппаратов отложат еще на насколько лет, говорил он.

Отправку кораблей на Марс предприниматель считает жизненно необходимой для человечества, в том числе из-за возможности ядерной войны, пандемии некоего «супервируса» на Земле или иных причин.

По мнению бизнесмена, приход к власти кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис не только уничтожит марсианскую программу SpaceX, но и «обречет человечество». «Если не будет существенной правительственной реформы, законы и правила будут ухудшаться с каждым годом, пока каждая масштабная инициатива — от высокоскоростной железной дороги между нашими городами до создания жизни на нескольких планетах — не станет фактически незаконной», — говорил он.

Трамп, по мнению Маска, поддерживает такую реформу, в то время как Харрис — нет. В случае избрания ее президентом США рискуют «никогда не достичь Марса», считает предприниматель.