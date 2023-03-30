Гейтс сравнил появление беспилотных автомобилей с компьютерами в офисах

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 83,49 (+0,71) Инвестиции, 29 мар, 16:18 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 76,98 (+0,38) Инвестиции, 29 мар, 16:18
Китай назвал отношения с Россией «превосходящими модель» военного альянса Политика, 10:35
Шесть потенциальных IPO: что ждет Alibaba после реструктуризации Pro, 10:30
Два военных вертолета США столкнулись во время тренировочного полета Общество, 10:28
ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества с онлайн-банком Финансы, 10:12
НХЛ включила буллит Кузнецова в число лучших моментов дня. Видео Спорт, 10:07
Аналитики сообщили о росте спроса на аренду элитного жилья в Москве Недвижимость, 10:05
Посол России сообщил об открытых каналах для диалога Будапешта с Москвой Политика, 10:02
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Смогут ли инвесторы через суд взыскать с ГТЛК выплаты по еврооблигациям Pro, 10:00
Цифровая гибкость: как финансовые сервисы адаптировались к новым реалиям Экономика инноваций, 10:00
Почетного президента Олимпийского комитета госпитализировали с COVID-19 Спорт, 09:57
В феврале производство легковых автомобилей в России снизилось на 70% Авто, 09:56
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 09:53
Минэнерго Украины призвало энергокомпании делиться «невероятной прибылью» Бизнес, 09:42
Проблема сепарации: когда ваша карьера лишь способ добиться одобрения Pro, 09:40
Технологии и медиа ,  
0 

Гейтс сравнил появление беспилотных автомобилей с компьютерами в офисах

Билл Гейтс: беспилотные автомобили изменят нашу жизнь, как когда-то компьютеры в офисах
Новая технологическая революция будет связана с повсеместным появлением беспилотных автомобилей, считает Билл Гейтс. Людям ради них придется менять законы и инфраструктуру
Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Беспилотные автомобили способны изменить мир, как когда-то это сделало появление компьютеров в офисах, считает основатель Microsoft Билл Гейтс. Статью о том, как беспилотный транспорт повлияет на человечество, Гейтс опубликовал в блоге Gates Notes.

Бизнесмен отмечает, что всегда любил водить машину, однако, по его словам, «с нетерпением» ждет того дня, когда сможет передать управление машиной искусственному интеллекту. «Я верю, что в следующем десятилетии мы достигнем переломного момента. Когда это произойдет, беспилотники изменят транспорт так же резко, как компьютер изменил офисную работу», — написал он.

Сейчас, по мнению основателя Microsoft, человечество значительно продвинулось в технологиях беспилотного вождения, а следующим этапом в их развитии станет появление возможности для водителя «убрать руки с руля и позволить системе управлять автомобилем при определенных обстоятельствах».

В последние годы значительно усовершенствовались датчики, сканирующие окружающую среду и сообщающие транспортному средству о вещах, на которые ему нужно реагировать, будь то пешеходы или другие водители, отмечает Гейтс. Сейчас, по его словам, основное внимание уделяется уточнению алгоритмов и совершенствованию техники.

Кроме того, различаются подходы компаний к тому, как проектировать беспилотные автомобили. Так, одни из них занимаются развитием общественного беспилотного транспорта или передачей некоторых функций в современных автомобилях роботам.

Другие сосредоточены на том, чтобы создать самообучающийся искусственный интеллект, способный вести себя на дороге как человек и ориентироваться в незнакомых местах, пока большинство беспилотных машин могут двигаться только по загруженным в их память картам.

Читайте на РБК Pro
Как подготовиться к первым соревнованиям по триатлону
Ненавидим понедельники вместе: о чем говорит новый тренд на рынке труда
Что происходит с замороженными активами российских инвесторов
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ

«Пока неясно, какие подходы будут наиболее успешными, поскольку мы только начинаем достигать порога, когда автомобили станут по-настоящему автономными», — пишет Гейтс. Однако, по его словам, когда это все же произойдет, персональные легковые автомобили будут, вероятно, последними из машин, которые будут полностью автоматизированы, — гораздо раньше технологию внедрят в области грузоперевозок, такси и арендного бизнеса.

Вместе с этим человечеству придется переосмыслить, как устроена инфраструктура, законодательство, страхование и другие сферы жизни. «Кто несет ответственность, когда автономный автомобиль попадает в аварию, — человек, едущий в машине, или компания, разработавшая программное обеспечение? Правительствам придется создавать новые законы и правила. Возможно, что нам даже придется изменить дороги. <...> Будут ли у нас когда-нибудь полосы «только для автономных транспортных средств»?» — рассуждает Гейтс.

Такой сдвиг, по его словам, если вообще случится, то произойдет через несколько десятилетий. «Даже после того, как технология будет усовершенствована, люди могут поначалу не чувствовать себя комфортно в машине без руля. Но я верю, что преимущества их убедят. Беспилотники со временем станут дешевле обычных автомобилей. И если вы ездите на машине, как я, просто подумайте о том, сколько времени вы тратите на вождение», — предлагает основатель Microsoft.

По его словам, человечество и раньше приспосабливалось к новым видам транспорта. «Я верю, что мы сделаем это снова», — резюмировал он.

Авторы
Теги
Персоны
Наталья Демченко Наталья Демченко
беспилотные автомобили Билл Гейтс технология вождение

Билл Гейтс

предприниматель, сооснователь компании Microsoft

28 октября 1955 года
Материалы по теме
Гейтс назвал правительство Украины до спецоперации несчастьем для народа
Политика
Билл Гейтс усомнился в тратах Илона Маска фразой «не летай на Марс»
Бизнес
Фонд Гейтса инвестировал в стартап по снижению выбросов метана коровами
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter