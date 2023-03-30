Гейтс сравнил появление беспилотных автомобилей с компьютерами в офисах

Новая технологическая революция будет связана с повсеместным появлением беспилотных автомобилей, считает Билл Гейтс. Людям ради них придется менять законы и инфраструктуру

Билл Гейтс (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Беспилотные автомобили способны изменить мир, как когда-то это сделало появление компьютеров в офисах, считает основатель Microsoft Билл Гейтс. Статью о том, как беспилотный транспорт повлияет на человечество, Гейтс опубликовал в блоге Gates Notes.

Бизнесмен отмечает, что всегда любил водить машину, однако, по его словам, «с нетерпением» ждет того дня, когда сможет передать управление машиной искусственному интеллекту. «Я верю, что в следующем десятилетии мы достигнем переломного момента. Когда это произойдет, беспилотники изменят транспорт так же резко, как компьютер изменил офисную работу», — написал он.

Сейчас, по мнению основателя Microsoft, человечество значительно продвинулось в технологиях беспилотного вождения, а следующим этапом в их развитии станет появление возможности для водителя «убрать руки с руля и позволить системе управлять автомобилем при определенных обстоятельствах».

В последние годы значительно усовершенствовались датчики, сканирующие окружающую среду и сообщающие транспортному средству о вещах, на которые ему нужно реагировать, будь то пешеходы или другие водители, отмечает Гейтс. Сейчас, по его словам, основное внимание уделяется уточнению алгоритмов и совершенствованию техники.

Кроме того, различаются подходы компаний к тому, как проектировать беспилотные автомобили. Так, одни из них занимаются развитием общественного беспилотного транспорта или передачей некоторых функций в современных автомобилях роботам.

Другие сосредоточены на том, чтобы создать самообучающийся искусственный интеллект, способный вести себя на дороге как человек и ориентироваться в незнакомых местах, пока большинство беспилотных машин могут двигаться только по загруженным в их память картам.

«Пока неясно, какие подходы будут наиболее успешными, поскольку мы только начинаем достигать порога, когда автомобили станут по-настоящему автономными», — пишет Гейтс. Однако, по его словам, когда это все же произойдет, персональные легковые автомобили будут, вероятно, последними из машин, которые будут полностью автоматизированы, — гораздо раньше технологию внедрят в области грузоперевозок, такси и арендного бизнеса.

Вместе с этим человечеству придется переосмыслить, как устроена инфраструктура, законодательство, страхование и другие сферы жизни. «Кто несет ответственность, когда автономный автомобиль попадает в аварию, — человек, едущий в машине, или компания, разработавшая программное обеспечение? Правительствам придется создавать новые законы и правила. Возможно, что нам даже придется изменить дороги. <...> Будут ли у нас когда-нибудь полосы «только для автономных транспортных средств»?» — рассуждает Гейтс.

Такой сдвиг, по его словам, если вообще случится, то произойдет через несколько десятилетий. «Даже после того, как технология будет усовершенствована, люди могут поначалу не чувствовать себя комфортно в машине без руля. Но я верю, что преимущества их убедят. Беспилотники со временем станут дешевле обычных автомобилей. И если вы ездите на машине, как я, просто подумайте о том, сколько времени вы тратите на вождение», — предлагает основатель Microsoft.

По его словам, человечество и раньше приспосабливалось к новым видам транспорта. «Я верю, что мы сделаем это снова», — резюмировал он.