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Билл Гейтс заявил, что мир совершает те же ошибки в подготовке к пандемии

Билл Гейтс: мир сделал не так много для подготовки к следующей пандемии
Миллиардер заявил, что «еще не слишком поздно остановить повторение истории» и что он с оптимизмом смотрит на создание ВОЗ Корпуса по чрезвычайным ситуациям и здравоохранению, который будет экстренно реагировать на угрозы
Фото: Anindito Mukherjee / Getty Images
Фото: Anindito Mukherjee / Getty Images

Мир сделал не так много для подготовки к следующей пандемии — необходима хорошо финансируемая система, готовая начать действовать в любой момент при возникновении новой опасности. Об этом заявил сооснователь корпорации Microsoft, один из богатейших людей мира Билл Гейтс.

Он заявил, что обеспокоен тем, как мир повторяет одни и те же ошибки в подготовке к новым вызовам в области здравоохранения, однако счел, что «еще не слишком поздно остановить повторение истории».

«Я с оптимизмом смотрю на сеть, которую ВОЗ [Всемирная организация здравоохранения] и ее партнеры создают под названием Global Health Emergency Corps [Корпус по ЧС]. Эта сеть ведущих мировых лидеров в области чрезвычайных ситуаций и здравоохранения будет работать, чтобы подготовиться к следующей пандемии», — написал он мнение для The New York Times.

По его словам, Корпус по чрезвычайным ситуациям будет проводить учения для отработки действий при вспышках. Сотрудники корпуса должны будут убедиться, что правительства, поставщики медицинских услуг, работники скорой медицинской помощи знают, что делать при возникновении потенциальной вспышки.

В задачи корпуса также будет входить принятие быстрых мер для прекращения распространения патогена. Это потребует от стран наличия крупномасштабного тестирования, которое позволит выявить потенциальную угрозу на ранней стадии.

Корпус должен будет следить за тем, чтобы страны и системы здравоохранения были скоординированы до возникновения чрезвычайной ситуации, чтобы во время кризиса «все шло гладко».

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Организация должна опираться на экспертов и возглавляться такими людьми, как руководители национальных учреждений общественного здравоохранения.

Билл Гейтс призвал поддержать действия ВОЗ и инвестировать в Корпус экстренной медицинской помощи, чтобы он мог полностью реализовать свой потенциал.

В сентябре 2021 года миллиардер заявил, что мир прилагает недостаточно усилий, чтобы подготовиться к новой пандемии. По его словам, миру необходимо научиться изготавливать вакцину в течение 100 дней и иметь производственные мощности для ее изготовления в течение последующих 100 дней.

Он также предупреждал, что следующая пандемия «может быть в десятки раз хуже», чем пандемия коронавируса.

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Билл Гейтс ВОЗ пандемия
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