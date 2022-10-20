«Коммерсантъ» узнал о возможной смене руководителя «Почты России»

На место Масксима Акимова могут назначить главу «Национальной лотереи» Михаила Волкова, рассказали источники газеты, знакомые с ситуацией. По их словам, решение связано с плохими финансовыми показателями компании

Максим Акимов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший вице-премьер Максим Акимов, который сейчас возглавляет «Почту России», в ближайшие недели может покинуть этот пост. Возможность смены гендиректора в правительстве обсуждают уже около полутора месяцев, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, ключевым кандидатом на кресло Акимова является глава «Национальной лотереи» (ООО «Спортивные лотереи», 48,5% у ВТБ — совладельца Почта-банка, оставшаяся доля у президента Международной федерации бокса Умара Кремлева) Михаила Волкова.

Источники газеты в электронной коммерции, на телекоммуникационном рынке и в банковском секторе подтвердили, что в правительстве обсуждают смену главы «Почты России». Один из них также назвал Волкова основным претендентом на пост. Собеседник «Коммерсанта» в правительстве заявил, что решение о смены главы «Почты России» «в завершающей стадии».

После ухода из компании Акимов «не будет работать в ее контуре», указал еще один источник в правительстве. По его словам, «на решение повлиял набор факторов, в том числе плохие финансовые показатели компании».

В «Почте России» на запрос газеты ответили, что «никакой подготовки к смене генерального директора не ведется». «Мы активно работаем над продуктами, повышением эффективности нашей сети, обновляем стратегию», — добавили в компании.

Акимов был назначен гендиректором «Почты России» в начале 2020 года, сменив на посту Николая Подгузова. До этого он с 2018 года в ранге вице-премьера курировал в правительстве Дмитрия Медведева связь, транспорт и нацпрограмму «Цифровая экономика».

Читайте на РБК Pro Pro Почему США запретили экспорт полупроводников в Китай Почему США запретили экспорт полупроводников в Китай Статьи Pro Пять самых частых травм во время занятий спортом Пять самых частых травм во время занятий спортом Инструкции Pro Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Прогнозы Pro Минус $34 млрд: компаниям S&P предрекают худший квартал с начала пандемии Минус $34 млрд: компаниям S&P предрекают худший квартал с начала пандемии Прогнозы Pro Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь Инструкции Pro Китай не спасает: какие логистические проблемы обрушились на импортеров Китай не спасает: какие логистические проблемы обрушились на импортеров Статьи Pro Как заработать на жилой недвижимости на падающем рынке Как заработать на жилой недвижимости на падающем рынке Статьи Pro Предвкушение джекпота: почему люди инвестируют в безумные затеи Предвкушение джекпота: почему люди инвестируют в безумные затеи Статьи

В мае 2021 года Акимов обновил стратегию развития «Почты России» до 2030 года. Так, в планах было увеличить срок доставки до двух дней уже к 2025 году, сократить время ожидания в очереди до 2 мин, ежегодно повышать зарплаты сотрудников на 8%, довести количество пользователей мобильного приложения до 40 млн, и к 2030 году выйти на прибыль в 600 млрд руб. Тем не менее в первом полугодии 2022 года совокупный убыток «Почты России» увеличился в шесть раз год к году, до 19,5 млрд руб.

Михаил Волков — выходец из банковской сферы. С 2000 по 2010 год занимал руководящие должности в Альфа-банке, с 2012 по 2015 год был старшим вице-президентом ВТБ, с 2015 по 2016 год — членом правления Банка Москвы, с 2016 по 2017 год — старшим вице-президентом ВТБ. С 2017 год Волков был заместителем гендиректора «Почты России» по операционному управлению и розничной торговле. В 2021 году назначен гендиректором ООО «Спортивные лотереи», которое распространяет так называемую «Национальную лотерею», организуемую Минфином «в поддержку развития бокса и спорта высоких достижений».