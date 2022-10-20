«Коммерсантъ» узнал о возможной смене руководителя «Почты России»
Бывший вице-премьер Максим Акимов, который сейчас возглавляет «Почту России», в ближайшие недели может покинуть этот пост. Возможность смены гендиректора в правительстве обсуждают уже около полутора месяцев, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, ключевым кандидатом на кресло Акимова является глава «Национальной лотереи» (ООО «Спортивные лотереи», 48,5% у ВТБ — совладельца Почта-банка, оставшаяся доля у президента Международной федерации бокса Умара Кремлева) Михаила Волкова.
Источники газеты в электронной коммерции, на телекоммуникационном рынке и в банковском секторе подтвердили, что в правительстве обсуждают смену главы «Почты России». Один из них также назвал Волкова основным претендентом на пост. Собеседник «Коммерсанта» в правительстве заявил, что решение о смены главы «Почты России» «в завершающей стадии».
После ухода из компании Акимов «не будет работать в ее контуре», указал еще один источник в правительстве. По его словам, «на решение повлиял набор факторов, в том числе плохие финансовые показатели компании».
В «Почте России» на запрос газеты ответили, что «никакой подготовки к смене генерального директора не ведется». «Мы активно работаем над продуктами, повышением эффективности нашей сети, обновляем стратегию», — добавили в компании.
Акимов был назначен гендиректором «Почты России» в начале 2020 года, сменив на посту Николая Подгузова. До этого он с 2018 года в ранге вице-премьера курировал в правительстве Дмитрия Медведева связь, транспорт и нацпрограмму «Цифровая экономика».
В мае 2021 года Акимов обновил стратегию развития «Почты России» до 2030 года. Так, в планах было увеличить срок доставки до двух дней уже к 2025 году, сократить время ожидания в очереди до 2 мин, ежегодно повышать зарплаты сотрудников на 8%, довести количество пользователей мобильного приложения до 40 млн, и к 2030 году выйти на прибыль в 600 млрд руб. Тем не менее в первом полугодии 2022 года совокупный убыток «Почты России» увеличился в шесть раз год к году, до 19,5 млрд руб.
Михаил Волков — выходец из банковской сферы. С 2000 по 2010 год занимал руководящие должности в Альфа-банке, с 2012 по 2015 год был старшим вице-президентом ВТБ, с 2015 по 2016 год — членом правления Банка Москвы, с 2016 по 2017 год — старшим вице-президентом ВТБ. С 2017 год Волков был заместителем гендиректора «Почты России» по операционному управлению и розничной торговле. В 2021 году назначен гендиректором ООО «Спортивные лотереи», которое распространяет так называемую «Национальную лотерею», организуемую Минфином «в поддержку развития бокса и спорта высоких достижений».