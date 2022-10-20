Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 60,11 (-0,42) Инвестиции, 19 окт, 16:18
Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 61,59 (-0,11) Инвестиции, 19 окт, 16:18
NYT узнал об опасении чиновников за обвал рынка США по примеру Британии Политика, 03:45
Представитель Минфина США посетила Турцию и обсудила меры против России Политика, 03:23
«Коммерсантъ» узнал о возможной смене руководителя «Почты России» Бизнес, 02:59
«Ведомости» узнали, что из России может уйти первая западная фармкомпания Бизнес, 02:23
«РИА Новости» узнало о проверке ФСБ у автора фразы «ВСУ ждем в Кремле» Политика, 02:21
NASA показало фото «Столпов Творения» с телескопа «Джеймс Уэбб» Технологии и медиа, 01:51
Полянский назвал дезинформацией обвинения в экспорте БПЛА Ираном в Россию Политика, 01:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Зеленский сообщил об уничтожении трех энергетических объектов на Украине Политика, 01:30
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу Политика, 00:57
В ДНР заявили об обстреле района Донецка и ущербе зданию администрации Политика, 00:56
Freedom Holding продал финансовые активы в России Финансы, 00:45
Белый дом опроверг данные о попытках избежать встречи Путина и Байдена Политика, 00:36
Роналду досрочно покинул победный матч МЮ с «Тоттенхэмом» Спорт, 00:36
Полянский пригрозил пересмотреть отношения с ООН из-за дронов на Украине Политика, 00:22
Бизнес ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о возможной смене руководителя «Почты России»

«Коммерсантъ»: правительство обсуждает смену гендиректора «Почты России» Максима Акимова
На место Масксима Акимова могут назначить главу «Национальной лотереи» Михаила Волкова, рассказали источники газеты, знакомые с ситуацией. По их словам, решение связано с плохими финансовыми показателями компании
Максим Акимов
Максим Акимов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший вице-премьер Максим Акимов, который сейчас возглавляет «Почту России», в ближайшие недели может покинуть этот пост. Возможность смены гендиректора в правительстве обсуждают уже около полутора месяцев, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, ключевым кандидатом на кресло Акимова является глава «Национальной лотереи» (ООО «Спортивные лотереи», 48,5% у ВТБ — совладельца Почта-банка, оставшаяся доля у президента Международной федерации бокса Умара Кремлева) Михаила Волкова.

Источники газеты в электронной коммерции, на телекоммуникационном рынке и в банковском секторе подтвердили, что в правительстве обсуждают смену главы «Почты России». Один из них также назвал Волкова основным претендентом на пост. Собеседник «Коммерсанта» в правительстве заявил, что решение о смены главы «Почты России» «в завершающей стадии».

После ухода из компании Акимов «не будет работать в ее контуре», указал еще один источник в правительстве. По его словам, «на решение повлиял набор факторов, в том числе плохие финансовые показатели компании».

В «Почте России» на запрос газеты ответили, что «никакой подготовки к смене генерального директора не ведется». «Мы активно работаем над продуктами, повышением эффективности нашей сети, обновляем стратегию», — добавили в компании.

Акимов был назначен гендиректором «Почты России» в начале 2020 года, сменив на посту Николая Подгузова. До этого он с 2018 года в ранге вице-премьера курировал в правительстве Дмитрия Медведева связь, транспорт и нацпрограмму «Цифровая экономика».

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему США запретили экспорт полупроводников в Китай
Статьи
Pro
Фото: Lars Baron / Getty Images Пять самых частых травм во время занятий спортом
Инструкции
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Прогнозы
Pro
Минус $34 млрд: компаниям S&P предрекают худший квартал с начала пандемии
Прогнозы
Pro
Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь
Инструкции
Pro
Фото: Wang He / Getty Images Китай не спасает: какие логистические проблемы обрушились на импортеров
Статьи
Pro
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Как заработать на жилой недвижимости на падающем рынке
Статьи
Pro
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Предвкушение джекпота: почему люди инвестируют в безумные затеи
Статьи

В мае 2021 года Акимов обновил стратегию развития «Почты России» до 2030 года. Так, в планах было увеличить срок доставки до двух дней уже к 2025 году, сократить время ожидания в очереди до 2 мин, ежегодно повышать зарплаты сотрудников на 8%, довести количество пользователей мобильного приложения до 40 млн, и к 2030 году выйти на прибыль в 600 млрд руб. Тем не менее в первом полугодии 2022 года совокупный убыток «Почты России» увеличился в шесть раз год к году, до 19,5 млрд руб.

Михаил Волков — выходец из банковской сферы. С 2000 по 2010 год занимал руководящие должности в Альфа-банке, с 2012 по 2015 год был старшим вице-президентом ВТБ, с 2015 по 2016 год — членом правления Банка Москвы, с 2016 по 2017 год — старшим вице-президентом ВТБ. С 2017 год Волков был заместителем гендиректора «Почты России» по операционному управлению и розничной торговле. В 2021 году назначен гендиректором ООО «Спортивные лотереи», которое распространяет так называемую «Национальную лотерею», организуемую Минфином «в поддержку развития бокса и спорта высоких достижений».

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
«Почта России» Максим Акимов
Материалы по теме
«Почта России» объяснила работу с посольством Британии после смены адреса
Политика
«Почта России» получила статус ИТ-компании
Бизнес
«Почта России» предупредила об увеличении сроков доставки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter