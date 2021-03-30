В России начали разработку образовательной ИТ-системы за ₽2 млрд

Она должна стать единой для всех образовательных учреждений. В нее интегрируют электронный школьный дневник, журнал и расписание. Созданные ранее системы, обошедшиеся бюджету в 2,2 млрд руб., признали нецелесообразными

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Министерство просвещения разработало концепцию создания государственной информационной системы (ГИС) «Моя школа», которая станет единой ИТ-платформой для всех образовательных учреждений в стране. Об этом пишет «Коммерсантъ». РБК направил запрос в министерство.

В документе, с которым ознакомилось издание, говорится, что эта система должна стать единым ИТ-контуром для всех российских организаций, которые работают в сфере дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного образования. На реализацию этой системы из бюджета до 2024 года планируется потратить 2,18 млрд руб. Техническим оператором платформы планируется назначить Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО).

В Минпросвещения сообщили газете, что проект обсуждается с 15 пилотными регионами. «ГИС обеспечит взаимодействие с уже действующими подобными региональными системами, а там, где их нет, позволит решить вопрос цифрового неравенства», — пояснили в ведомстве.

Из концепции следует, что в систему, в частности, будут интегрированы электронный школьный дневник, журнал, расписание и портфолио учеников. Кроме того, туда попадет система поддержки проектной деятельности, облако для файлов, а также библиотека контента, куда поставщики смогут загружать свои курсы. Помимо этого планируется создание платформы для родительских онлайн-собраний. Пользователями этой системы станут преподаватели, родители, ученики и поставщики контента, а регистрация будет проходить через «Госуслуги».