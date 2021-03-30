В России начали разработку образовательной ИТ-системы за ₽2 млрд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 75,83 (+0,07) Инвестиции, 29 мар, 13:11
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 89,35 (+0,09) Инвестиции, 29 мар, 13:11
Сооснователь QIWI Борис Ким уйдет с поста главы компании Финансы, 12:41 В Ставропольском крае отравились 30 детей Общество, 12:37 Синоптик спрогнозировал осадки в Москве Общество, 12:36 Чудо-резки и стройнящие платья: как сегодня выживают «магазины на диване» Pro, 12:34 Футболист «Локомотива» и сборной Польши сдал положительный тест на COVID Спорт, 12:33 В России подорожают машины четырех массовых брендов Авто, 12:33 Песков рассказал о главном хобби Путина Политика, 12:26 Volvo, Land Rover и BMW поднимут цены на автомобили с 1 апреля Авто, 12:25 Фонд вместо смс: как финансируют долгосрочные проекты социальной медицины РБК и Фонд Потанина, 12:24 Как защититься от кражи криптовалюты. Пять советов Крипто, 12:08 Россиянина включили в число лучших игроков дня в НХЛ после гола. Видео Спорт, 12:06 Становление и перспективы развития рынка противопожарных систем в России Партнерский материал, 12:02 Hyundai приостановит производство электрокаров из-за нехватки микросхем Авто, 12:00 Как бизнесу в России стать экологичным: «Зеленый» подкаст РБК Трендов Зеленая экономика, 12:00 
Технологии и медиа ,  
0 

В России начали разработку образовательной ИТ-системы за ₽2 млрд

Она должна стать единой для всех образовательных учреждений. В нее интегрируют электронный школьный дневник, журнал и расписание. Созданные ранее системы, обошедшиеся бюджету в 2,2 млрд руб., признали нецелесообразными
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Министерство просвещения разработало концепцию создания государственной информационной системы (ГИС) «Моя школа», которая станет единой ИТ-платформой для всех образовательных учреждений в стране. Об этом пишет «Коммерсантъ». РБК направил запрос в министерство.

В документе, с которым ознакомилось издание, говорится, что эта система должна стать единым ИТ-контуром для всех российских организаций, которые работают в сфере дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного образования. На реализацию этой системы из бюджета до 2024 года планируется потратить 2,18 млрд руб. Техническим оператором платформы планируется назначить Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО).

В Минпросвещения сообщили газете, что проект обсуждается с 15 пилотными регионами. «ГИС обеспечит взаимодействие с уже действующими подобными региональными системами, а там, где их нет, позволит решить вопрос цифрового неравенства», — пояснили в ведомстве.

Госдума отправила на доработку закон о дистанционном образовании
Общество
Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Из концепции следует, что в систему, в частности, будут интегрированы электронный школьный дневник, журнал, расписание и портфолио учеников. Кроме того, туда попадет система поддержки проектной деятельности, облако для файлов, а также библиотека контента, куда поставщики смогут загружать свои курсы. Помимо этого планируется создание платформы для родительских онлайн-собраний. Пользователями этой системы станут преподаватели, родители, ученики и поставщики контента, а регистрация будет проходить через «Госуслуги».

На фоне запуска новой ГИС, как следует из концепции, развитие созданных ранее систем Минпросвещения сочло нецелесообразным. Речь идет о «Российской электронной школе» (РЭШ), АИС «Маркетплейс образовательного контента и услуг», системе «Российское образование», ГИС «Информационно-аналитическая платформа». Как подсчитала газета, на их создание власти потратили порядка 2,2 млрд руб.

Цифровизация за 500 млрд: как школьников отучат от бумажных учебников
Общество
Фото:Виталий Невар / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg РБК Pro: как кассовая реформа увеличит налоговую нагрузку на бизнес Как CEO Goldman Sachs угодил в опалу из-за полетов на Багамы

В группе компаний «Просвещение» заявили изданию, что идея объединить все учебные материалы и данные в рамках одной системы может быть полезной. Однако не все участники рынка разделили эту точку зрения. «Нас настораживает, что система может стать барьером в работе частного бизнеса со школами», — заявил управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский.

Генеральный директор образовательной платформы GeekBrains Александр Волчек сказал, что уровень развития ИТ везде разный, поэтому один оператор тут не справится. По его словам, властям необходимо сотрудничать с максимальным количеством государственных и частных компаний.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
При участии
Егор Губернаторов
Минпросвещения образование ГИС Госуслуги
Материалы по теме
Попова заявила о вреде дистанционного обучения для здоровья детей
Общество
Студенты перечислили проблемы после возвращения с дистанционного обучения
Общество
Крупный бизнес опередил малый при найме людей с онлайн-образованием
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter