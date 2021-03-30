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Ограничение работы Twitter ,  
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Песков оценил риск запрета иностранных интернет-платформ

Российские власти не стремятся к полному запрету иностранных интернет-платформ, но нужно заставить их соблюдать местные законы и правила, без этого они не смогут работать в стране
Twitter TWTR $63,32 +3,3% Купить
Alphabet GOOGL $2 057,08 +1,73% Купить
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Иностранные интернет-платформы должны соблюдать российские законы, их нужно «вынудить» это сделать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты». По его словам, власти надеются, что до полного запрета зарубежных соцсетей дело не дойдет.

«Хотелось бы надеяться, что мы до этого [до полного запрета иностранных платформ] не дойдем, что будут найдены пути решения конфликта. Никто не хочет полного запрета, было бы глупо выступать за это. Но вынудить эти компании соблюдать наши правила нужно», — сказал Песков.

Видео: РБК
Видео: РБК
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Журналист издания напомнил о попытке заблокировать мессенджер Telegram, а также о проблемах у многих сайтов, в том числе правительственных, после объявления о замедлении Twitter.

«Во-первых, наверняка наши специалисты учитывают имеющийся богатый опыт. Все-таки технологии идут вперед. Во-вторых, из истории с Telegram самый лучший вывод заключается в том, что в результате диалога удалось снять этот вопрос с повестки дня. Диалог — это главное. Какие-то императивные действия, нежелание идти на компромисс, напротив, ведут к конфронтации. Если вы не хотите принимать наши правила, вы не можете работать у нас. Ни одно государство, которое себя уважает, не даст компании навязывать ему свои условия. Это невозможно», — ответил представитель Кремля.

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Общество
Фото:Steve White / STRGSW / Global Look Press

Песков также отметил, что иностранные компании зачастую «используют в качестве инструмента антироссийской деятельности». «Соответственно, если компания может сказать свои коллегам за рубежом, что она не хочет заниматься политикой, а хочет просто работать на рынке и зарабатывать, если она готова выполнять местные законы, то проблем никаких не будет. Если нет, выход один», — резюмировал Песков.

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Роскомнадзор 16 марта предупредил, что доступ к социальной сети Twitter в России может быть заблокирован через месяц, если с сервиса не будет удалена запрещенная информация. За несколько дней до этого в ведомстве заявили, что соцсеть не выходит на связь и на их вопросы «ответов нет».

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Общество
Фото:Михаил Метцель / ТАСС


До этого Роскомндазор объявил, что скорость работы Twitter для российских пользователей будет замедлена. На первом этапе это предусмотрено для половины стационарных устройств и всех мобильных. Такая мера призвана принудить Twitter к соблюдению норм российского законодательства и защитить россиян от «влияния противоправного контента».

Президент Владимир Путин в феврале заявил, что ограничения в отношении зарубежных интернет-платформ и сервисов в России могут быть введены только в случае их враждебных действий и при наличии отечественных альтернатив. «У меня нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, я этого не исключаю», — сказал глава государства, добавив, что подобные действия в отношении России недопустимы.

По словам Путина, никаких мер также не будет предприниматься в отношении иностранных интернет-сервисов до того момента, пока не появятся достойные альтернативы внутри страны. «И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций», — пообещал президент.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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