Песков оценил риск запрета иностранных интернет-платформ

Российские власти не стремятся к полному запрету иностранных интернет-платформ, но нужно заставить их соблюдать местные законы и правила, без этого они не смогут работать в стране

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Иностранные интернет-платформы должны соблюдать российские законы, их нужно «вынудить» это сделать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты». По его словам, власти надеются, что до полного запрета зарубежных соцсетей дело не дойдет.

«Хотелось бы надеяться, что мы до этого [до полного запрета иностранных платформ] не дойдем, что будут найдены пути решения конфликта. Никто не хочет полного запрета, было бы глупо выступать за это. Но вынудить эти компании соблюдать наши правила нужно», — сказал Песков.

Видео: РБК

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Журналист издания напомнил о попытке заблокировать мессенджер Telegram, а также о проблемах у многих сайтов, в том числе правительственных, после объявления о замедлении Twitter.

«Во-первых, наверняка наши специалисты учитывают имеющийся богатый опыт. Все-таки технологии идут вперед. Во-вторых, из истории с Telegram самый лучший вывод заключается в том, что в результате диалога удалось снять этот вопрос с повестки дня. Диалог — это главное. Какие-то императивные действия, нежелание идти на компромисс, напротив, ведут к конфронтации. Если вы не хотите принимать наши правила, вы не можете работать у нас. Ни одно государство, которое себя уважает, не даст компании навязывать ему свои условия. Это невозможно», — ответил представитель Кремля.