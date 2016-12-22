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Суд в Москве отклонил пять исков к Apple из-за замедления работы iPhone
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Суд в Москве отклонил пять исков к Apple из-за замедления работы iPhone
Технологии и медиа, 27 фев, 20:08
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Суд в Москве отклонил пять исков к Apple из-за замедления работы iPhone

Тверской суд Москвы отказался рассматривать пять исков владельцев iPhone к ООО «Эппл Рус» (российская «дочка» Apple). Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Возвращены три заявления 27 февраля и два 19 февраля в связи с неустранением недостатков, указанных в определениях о составлении исковых заявлений без движения», — сказали в суде.

23 января Тверской суд вернул четыре заявления с жалобами на замедление работы iPhone. По словам пресс-секретаря суда Анастасии Дзюрко, это произошло потому, что в них содержится имущественное требование о безвозмездном устранении недостатка товара, которое может быть оценено, однако цена иска не определена истцами. Заявителям было предложено устранить эти ошибки в срок до 15 февраля.

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Первое исковое заявление к ООО «Эппл Рус», связанное с замедлением работы iPhone, поступило в Тверской суд Москвы 16 января. Истец А.С. Ключников потребовал бесплатной замены аккумулятора в его iPhone и компенсации морального вреда в размере 777 777 руб.

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После выхода на рынок нового флагманта Apple — iPhone X пользователи старых моделей начали замечать замедление работы своих аппаратов. В Apple признались, что сделали это намеренно. По официальной версии, это объяснялось компенсацией износа батареи и, соответственно, продлением срока службы аппаратов. Компания принесла публичные извинения пользователям, однако многие владельцы телефонов все же подали в суд. Прокуратура Парижа начала в отношении компании расследование, обвинив корпорацию в наличии «глобальной стратегии устаревания», направленной на увеличение продаж.

Теги: iPhone , Apple , Тверской суд Москвы
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