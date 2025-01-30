SoftBank станет крупнейшим спонсором OpenAI, вложив до $25 млрд
Японский SoftBank намерен инвестировать в американский стартап OpenAI, который создал бот с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT, до 25 млрд, сообщили источники Financial Times (FT) и CNBC.
FT отмечает, что такое вложение сделает SoftBank крупнейшим финансовым спонсором OpenAI. Банк и компания уже являются партнерами в рамках объявленного новым президентом США Дональдом Трампом ИИ-проекта Stargate, запущенного «для поддержки следующего поколения ИИ» и создания многочисленных центров обработки данных. На первом этапе в проект инвестируют $100 млрд, эта сумма вырастет до $500 млрд в течение следующих четырех лет.
SoftBank намерен вложить в Stargate более $15 млрд, также он ведет переговоры об инвестировании в OpenAI еще $15–25 млрд, то есть в конечном счете на партнерство с компанией банк может потратить свыше $40 млрд. «Переговоры продолжаются, и сумма, которую SoftBank может инвестировать в основной капитал OpenAI, является движущейся целью», — сказал источник FT.
CNBC отмечает, что SoftBank ранее инвестировал в OpenAI, но сумма была меньше. Ранее крупным инвестором была Microsoft, она выложила $13 млрд. За два года, прошедших с момента запуска ChatGPT, его стоимость выросла до $157 млрд.
За последнее время популярность приобрел китайский бот с ИИ DeepSeek-R1, на фоне чего упали акции западных технологических компаний. В OpenAI заявили, что DeepSeek для разработки своей технологии использовал модели от американского стартапа.
Компания нашла доказательства, что DeepSeek прибегнул к дистилляции — методу обучения одной модели непосредственно от другой, более крупной и развитой. Это позволяет им достигать аналогичных результатов при выполнении определенных задач, но с намного меньшими затратами.
Китайские компании «постоянно» пытаются задействовать американские наработки для улучшения своих моделей искусственного интеллекта, считают в OpenAI. Там сообщили, что сотрудничают с правительством США, чтобы предотвратить «попытки противников и конкурентов завладеть американскими технологиями».
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