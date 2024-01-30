Ozon и Wildberries указали на риски предпринимателей из-за идеи сенаторов

В Ozon и Wildberries заявили, что большинство их пунктов выдачи заказов развивают малые предприниматели по модели франшизы. Там указали, что идея сенаторов ограничить крупнейшим маркетплейсам число таких пунктов повредит партнерам

Фото: Влад Карков / Keystone Press Agency / Global Look Press

Идея сенаторов ограничить маркетплейсы в числе открываемых пунктов выдачи товаров ударит в первую очередь по бизнесменам в малых и отдаленных поселениях, «за каждым из них стоит предприниматель и его сотрудники». Об этом РБК заявили в пресс-службе Ozon и Wildberries. Так там ответили на просьбу прокомментировать инициативу председателя комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова.

По его словам, в верхней палате сейчас разрабатывается законопроект, которым вводится предельная доля для маркетплейсов на рынке в 25%, а при превышении ограничит их в открытии новых пунктов.

«Мы развиваем сеть пунктов выдачи заказов для того, чтобы обеспечить россиянам доступ к миллионам товаров в пешей доступности от дома. Это особенно важно, когда речь идет о малых и отдаленных поселениях, в которых нет торговых центров с широким ассортиментом товаров. Сегодня наши пункты работают в 5000 таких городов и деревней», — сообщили в Ozon. Там указали, что 98% пунктов выдачи Ozon «работают по модели франшизы — за каждым из них стоит предприниматель и его сотрудники». По данным маркетплейса, у него в России 40 тыс. точек, которые развивают 20 тыс. российских малых предпринимателей.

Представитель Wildberries также сообщил, что большинство их пунктов выдачи заказов развиваются по партнерской модели — с площадкой сотрудничают тысячи малых предпринимателей — владельцев пунктов. «Ограничение доли маркетплейсов на рынке аренды помещений для пунктов выдачи в первую очередь станет препятствием для развития малого бизнеса. Также это напрямую повлияет на доходы продавцов, которые сотрудничают с платформой. Большинство из них — представители малого и среднего бизнеса. В конечном итоге инициатива может привести к снижению доступности товаров, особенно в отдаленных регионах», — рассуждает он. В то же время представитель этого маркетплейса оговорился, что они не знакомы с текстом законопроекта, и для ее оценки необходимо понять, какой эффект ожидают авторы и можно ли его достичь предлагаемым способом.

«Следует подчеркнуть, что не все практики офлайн-ретейла применимы для онлайна, который, наоборот, позволяет преодолеть территориальные ограничения в доступности широкого ассортимента товаров и обеспечить высокий уровень конкуренции с учетом огромного количества продавцов», — отметил представитель Wildberries.

Что предложил Совфед

Совет Федерации готовит законопроект, который установит предельную долю в объеме онлайн-продаж маркетплейсов в 25% за предыдущий финансовый год. Тем площадкам, которые превысят указанную долю в определенном городе, муниципальном районе или округе, могут запретить открывать там новые пункты выдачи заказов.

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«В настоящее время деятельность маркетплейсов не подпадает под законодательное ограничение приобретения, аренды дополнительной площади торговых объектов (рыночной доли). Однако, будучи, по сути, такими же хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную торговлю продовольственными товарами, как и традиционные торговые сети, маркетплейсы получают конкурентные преимущества и не ограничены в открытии или аренде новых пунктов выдачи заказов в границах субъектов», — объяснял сенатор Андрей Кутепов необходимость регулирования в письме помощнику президента России Максиму Орешкину, сообщали «РИА Новости».

Сейчас в России аналогичный лимит в 25% действует для торговых сетей. Если он превышен в определенных административно-территориальных образованиях, организация теряет право на любых основаниях покупать или брать в аренду дополнительную площадь торговых объектов.

По оценке «INFOLine-Аналитики», по итогам девяти месяцев 2023 года компания Wildberries занимала на российском рынке онлайн-продаж 29,4%, Ozon — 19,2%. На всем рынке розничной торговли их доли были 4,75 и 3,1%. При этом Федеральная антимонопольная служба ранее заявила, что установила «коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon» и что вместе эти компании занимают около 80% рынка (о каком именно рынке идет речь и по какому параметру компании занимают указанную долю, в ведомстве не уточняли).

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в комментарии инициативы сенаторов для Forbes назвал ее «избыточной и вредной». «В регионах, где компании интернет-торговли открывают распределительные центры, начинает более активно развиваться местный бизнес — например, логистические службы или пункты выдачи, — объяснял он. — Это также выгодно местному бизнесу, который торгует на площадке, поскольку логистика для них становится дешевле, раз не надо везти товар на склад в другой регион».

В «Яндекс Маркете» отказались от комментариев.