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Английский суд одобрил схему реструктуризации бондов VEON

Суд в Англии одобрил схему реструктуризации бондов VEON на фоне проблем с выплатами по ним
Суд в Англии одобрил схему реструктуризации облигаций VEON, которая, как рассчитывает компания, даст ей дополнительное время для продажи «Билайна». При этом главная проблема с выплатами российским держателям бондов пока не решена
VEON (СПБ Биржа) VEON $0,49 0% Купить
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В понедельник, 30 января, английский Суд по делам о несостоятельности и компаниях (Insolvency & Companies Court Cause) одобрил схему реструктуризации бондов нидерландского холдинга VEON (владеет российским «ВымпелКомом», который оказывает услуги под брендом «Билайн») о переносе сроков их погашения на восемь месяцев, говорится в сообщении компании.

Реструктуризация коснется выпуска облигаций VEON на $1 млрд со ставкой 5,95% и сроком погашения 13 февраля 2023 года и облигаций на $700 млн со ставкой 7,25% до 26 апреля 2023 года. Ранее, 24 января, 94,7% присутствовавших на собрании VEON владельцев бондов одобрили эту схему. После одобрения схемы судом, чтобы она вступила в силу, еще необходимо направить документы в регистратор британских компаний.

«Мы приветствуем одобрение схемы [реструктуризации бондов] судом, которая, по нашему мнению, наилучшим образом удовлетворяет интересы всех сторон. Это обеспечит нашей группе дополнительную финансовую гибкость и предоставит время для завершения продажи нашего российского бизнеса», — прокомментировал решение гендиректор VEON Каан Терзиоглу.

В то же время в документах VEON указывается, что около 60% владельцев бондов — российские юрлица или структуры, они не могли принять участие в голосовании по схеме реструктуризации из-за санкций. В частности, в голосовании не участвовали кредиторы, которые держат облигации через Национальный расчетный депозитарий России (НРД).

Как вопрос с бондами влияет на продажу «Билайна»

В конце ноября 2022 года VEON объявил, что продает российский бизнес локальному топ-менеджменту во главе с гендиректором «ВымпелКома» Александром Торбаховым. Головная компания оценила российскую «дочку» в 370 млрд руб., исходя из мультипликатора 3,2 EBITDA, прогнозируемого по итогам 2022 года. Но VEON должен получить только 130 млрд руб. — оставшаяся часть будет погашена за счет списанного на российский бизнес долга. Сделка должна быть закрыта не позднее 1 июня 2023 года, но срок может быть продлен, если «не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов», например от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) или правительственной комиссии. При этом и указанные 130 млрд руб. VEON должен был получить не в виде денег: предполагалось, что «ВымпелКом» выкупит бонды VEON у российских держателей, после чего VEON станет формальным «должником» у «ВымпелКома». VEON в обмен на долг по облигациям простит сумму 130 млрд руб. по сделке, объяснял схему один из собеседников РБК.

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26 января сделку по продаже «ВымпелКома» должна была рассмотреть правительственная комиссия по контролю иностранных инвестиций, но вопрос отложили на неопределенный срок из-за отсутствия единого решения по условиям сделки, говорили несколько источников РБК. В частности, один из собеседников на инвестиционном рынке говорил, что представителей комиссии не устроил предложенный вариант схемы выплат российским держателям бондов VEON. По словам источника РБК в одной из российских компаний — держателей бондов VEON, «ВымпелКом» предложил выкупить облигации с дисконтом или обменять на свои облигации со сроком погашения длиннее на два года и «значительно более низкой» ставкой купона. «Это приведет к убыткам держателей. Пока они вынесли на собрании перенос срока по оплате бондов на семь-восемь месяцев, чтобы закрыть сделку. Что будет потом, нам неясно», — рассказывал он. Другой источник, близкий к держателям бондов VEON, подтвердил информацию о том, что «ВымпелКом» предлагает выкупить облигации VEON с дисконтом. По его словам, правительственная комиссия требует, чтобы «ВымпелКом» расплатился в полном объеме.

При этом VEON в пояснении к схеме реструктуризации бондов указывал, что если компании не удастся отсрочить выплаты по облигациям и придется платить по ним в феврале и апреле 2023 года, «ВымпелКом» не сможет принять и погасить эти бумаги, поскольку они уже будут погашены по условиям договоров о доверительном управлении, даже если денежные средства останутся заблокированными в зарубежных клиринговых системах. Если деньги не дойдут до российских держателей, последние могут начать предпринимать действия против «ВымпелКома» на основании указа № 430 и разъяснений ЦБ. «Названные последствия могут, в свою очередь, негативно сказаться на реализации сделки по продаже «ВымпелКома», — говорилось в документах VEON.

Часть держателей уже начала предъявлять претензии «ВымпелКому»: управляющая компания «Лидер» потребовала через суд выплатить ей 1,8 млрд руб., управляющая компания «Первая» — 2,1 млрд руб. Некоторые другие держатели облигаций проинформировали «ВымпелКом», что он обязан приобрести бумаги, хранящиеся через российские депозитарии, и платить по ним проценты, ссылаясь на разъяснения ЦБ к указу президента № 430 от июля 2022 года. В них сказано, что российское юрлицо может иметь обязательства по облигациям иностранных эмитентов, если они в том числе входят в одну группу компаний. 13 января «ВымпелКом» подал иск к ЦБ, требуя признать недействительным этот пункт разъяснений. Компания также подала ходатайство, попросив принять обеспечительные меры и приостановить действие этого пункта на время рассмотрения иска, но суд отказался его удовлетворить.

Как отмечалось в аналитической записке «Ренессанс Капитала», VEON изобрел «способ делать раздельные платежи по бондам, который, однако, работает только в пользу держателей с бумагами на физическом хранении в [клиринговой палате] Euroclear — через внесение в условия по бондам изменений через английскую судебную процедуру, по которой вовсе не требуется одобрения квалифицированным большинством всех держателей». «В структуру бондов вставляется опцион на досрочное погашение через Euroclear, держатели в Euroclear смогут его исполнить, а держатели в НРД остаются с бумагой, по которой не могут реализовывать корпоративные действия и получать платежи», — указывали аналитики.

Для чего нужна продажа «ВымпелКома»

В документах VEON, посвященных реструктуризации бондов, подробно описаны сложности, с которыми столкнулась компания из-за наличия в портфеле российского актива после начала военных действий на Украине, последовавших за ними санкций и контрмер со стороны российских властей:

  • проблемы с привлечением заемных средств на рыночных условиях: компания не может привлечь новый капитал или кредит в долларах США без участия американских учреждений, посредников и т.д., которые не могут сотрудничать с ней из-за санкций;
  • компания не может получать дивиденды от российской и украинской «дочек», которые исторически были источником ликвидности для нее;
  • VEON лишился присвоенных кредитных рейтингов от мировых рейтинговых агентств S&P Global Ratings и Fitch Ratings, что также влияет на возможность привлечения финансов;
  • некоторые американские поставщики услуг могут рассматривать услуги, которые они оказывают VEON, как косвенно приносящие пользу «ВымпелКому» и др.
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Дарья Чебакова Дарья Чебакова
При участии
Ирина Парфентьева
VEON евробонды суд реструктуризация
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