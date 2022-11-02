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VEON продаст владельца бренда «Билайн»

Нидерландский холдинг VEON начал продажу «ВымпелКома»
Компания начала поиск покупателя «ВымпелКома» и сейчас выбирает оптимальный вариант «для всех заинтересованных сторон». В первом квартале бизнес VEON в России обесценился на $449 млн
VEON VEON $0,29 0% Купить
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нидерландский холдинг VEON начал продажу российского бизнеса, говорится в сообщении компании. В России она владеет «ВымпелКомом» (бренд «Билайн»).

Руководство VEON «изучает варианты, чтобы достичь наилучшего результата для всех заинтересованных сторон, включая VEON, его операции в России, его акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников, которые работают в России и за ее пределами».

В июне VEON заявила, что в первом квартале текущего года ее бизнес в России обесценился на $449 млн. В конце февраля компания отказалась от прогнозов на этот год из-за влияния на фактический результат российской военной операции на Украине и пандемии коронавируса.

Компания основана российским бизнесменом Дмитрием Зиминым и зарегистрирована на Бермудских островах, ее штаб-квартира находится в Амстердаме. Холдингу принадлежат телекоммуникационные активы в Азии, Африке и СНГ.

Крупнейший акционер VEON — созданная основателями «Альфа-Групп» компания LetterOne. Ей принадлежит 47,9% акций «ВымпелКома».

Представитель пресс-службы «ВымпелКома» заявил РБК, что стратегия «Билайна» останется неизменной независимо от «итоговой корпоративной структуры». Он отметил, что через подобный процесс реструктуризации уже прошло множество компаний. «В связи с тем, что акционером компании является иностранный холдинг из недружественной юрисдикции и, как следствие, на компанию, было наложено множество различных регуляторных ограничений, сегодня мы находится в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками телеком-рынка», — подчеркнули в «ВымпелКоме».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
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