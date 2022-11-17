Многолетний руководитель Goldman Sachs в России уйдет из банка

Многолетний топ-менеджер американского инвестбанка Goldman Sachs в Москве Тимоти Толкингтон уходит со своей должности. Группа сворачивает работу в России, хотя пока у нее остается банковская лицензия

Тимоти Толкингтон (Фото: Росконгресс)

Топ-менеджер Goldman Sachs в России Тимоти Толкингтон, в последнее время фактически остававшийся основным руководителем структуры, покидает свой пост и саму группу, следует из внутренней рассылки банка, с которой ознакомился РБК. Информацию подтвердил представитель Goldman Sachs в России.

«После 17 лет работы Тим Толкингтон, соруководитель Goldman Sachs в России и странах Содружества независимых государств (СНГ) и руководитель отдела глобальных рынков в России и СНГ, уйдет из фирмы в конце года», — говорится в рассылке. Толкингтон занимал должность соруководителя офиса вместе с Дмитрием Седовым, который ушел из банковской группы в начале этого года: 18 февраля он стал финансовым директором сервиса такси inDriver. Еще один соглава Сергей Арсеньев, назначенный на эту должность в 2015 году вместе с Толкингтоном и Седовым, ушел с нее еще в 2018-м и стал инвестиционным директором АФК «Система».

В марте 2022 года, вскоре после начала российской военной операции на Украине, Goldman Sachs объявил об уходе из России «в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями», став первым крупным американским инвестбанком, принявшим такое решение. При этом банк сообщал, что продолжит выполнять операции по торговле долговыми обязательствами компаний, связанных с Россией. По данным Bloomberg, Goldman Sachs переводил некоторых своих сотрудников из России в Дубай. Пока банковская лицензия в России у группы остается.

Структуру бизнеса в России Goldman Sachs решил поменять еще в 2019 году — он отказался от отдельной брокерской компании, сдал лицензию и перевел все брокерские операции в банк. «Лицензии этих двух юрлиц во многом дублируют друг друга, так как наш банк может также предоставлять брокерские услуги и осуществлять дилерскую деятельность. При этом для каждой из этих двух компаний необходимо готовить отдельную отчетность для Центрального банка, налоговой инспекции и других госорганов», — говорил РБК Седов.

Толкингтон руководил в банке глобальными рынками в России и СНГ с 2014 года, был директором брокера и дилера Goldman Sachs в России с 2011 по 2020 год, с 2020-го по 2022-й являлся главным исполнительным директором Голдман Сакс Банка, говорится в рассылке.

Согласно данным СПАРК, Толкингтон возглавлял правление до 23 августа этого года, после чего на этом посту его сменил Владислав Авсиевич (ранее — зампред). Подробную информацию о нынешнем составе правления и совета директоров банк больше не раскрывает (такое право российским банкам в марте, на фоне введения серии санкций, дал ЦБ), его отчетность также скрыта.