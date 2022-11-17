Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 62,67 (+0,04) Инвестиции, 16 ноя, 16:00
Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 60,35 (+0,04) Инвестиции, 16 ноя, 16:00
Будущее за электрокарами: при чем здесь Россия РБК и Норникель, 08:03
Politico узнала о просьбе Киева помочь с восстановлением энергоснабжения Политика, 08:03
Баффетт купил акции TSMC на $4 млрд. Чем его привлекли бумаги чипмейкера Pro, 08:03
Многолетний руководитель Goldman Sachs в России уйдет из банка Финансы, 08:00
Республиканцы решили усилить контроль за помощью Украине Политика, 07:54
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 07:33
«Вы что, какая гарантия?!» Как дилеры теперь продают новые автомобили Авто, 07:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сколько заработают команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре Спорт, 07:30
В MI5 обвинили Китай в попытках манипулировать общественным мнением Политика, 07:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:07
Эксперты оценили изменение качества жизни пожилых россиян за 10 лет Экономика, 07:00
Поток машин на МСД будет под контролем искусственного интеллекта Общество, 06:46
«Коммерсантъ» узнал, что российскую ОС для смартфонов оценили в ₽480 млрд Бизнес, 06:36
Сезон с характером: как выбрать шины для зимы в разных регионах России РБК и Nokian Tyres, 06:25
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Финансы ,  
0 

Многолетний руководитель Goldman Sachs в России уйдет из банка

Многолетний топ-менеджер американского инвестбанка Goldman Sachs в Москве Тимоти Толкингтон уходит со своей должности. Группа сворачивает работу в России, хотя пока у нее остается банковская лицензия
Goldman Sachs GS $382,33 +0,16% Купить
Тимоти Толкингтон
Тимоти Толкингтон (Фото: Росконгресс)

Топ-менеджер Goldman Sachs в России Тимоти Толкингтон, в последнее время фактически остававшийся основным руководителем структуры, покидает свой пост и саму группу, следует из внутренней рассылки банка, с которой ознакомился РБК. Информацию подтвердил представитель Goldman Sachs в России.

«После 17 лет работы Тим Толкингтон, соруководитель Goldman Sachs в России и странах Содружества независимых государств (СНГ) и руководитель отдела глобальных рынков в России и СНГ, уйдет из фирмы в конце года», — говорится в рассылке. Толкингтон занимал должность соруководителя офиса вместе с Дмитрием Седовым, который ушел из банковской группы в начале этого года: 18 февраля он стал финансовым директором сервиса такси inDriver. Еще один соглава Сергей Арсеньев, назначенный на эту должность в 2015 году вместе с Толкингтоном и Седовым, ушел с нее еще в 2018-м и стал инвестиционным директором АФК «Система».

В марте 2022 года, вскоре после начала российской военной операции на Украине, Goldman Sachs объявил об уходе из России «в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями», став первым крупным американским инвестбанком, принявшим такое решение. При этом банк сообщал, что продолжит выполнять операции по торговле долговыми обязательствами компаний, связанных с Россией. По данным Bloomberg, Goldman Sachs переводил некоторых своих сотрудников из России в Дубай. Пока банковская лицензия в России у группы остается.

Структуру бизнеса в России Goldman Sachs решил поменять еще в 2019 году — он отказался от отдельной брокерской компании, сдал лицензию и перевел все брокерские операции в банк. «Лицензии этих двух юрлиц во многом дублируют друг друга, так как наш банк может также предоставлять брокерские услуги и осуществлять дилерскую деятельность. При этом для каждой из этих двух компаний необходимо готовить отдельную отчетность для Центрального банка, налоговой инспекции и других госорганов», — говорил РБК Седов.

Толкингтон руководил в банке глобальными рынками в России и СНГ с 2014 года, был директором брокера и дилера Goldman Sachs в России с 2011 по 2020 год, с 2020-го по 2022-й являлся главным исполнительным директором Голдман Сакс Банка, говорится в рассылке.

Читайте на РБК Pro
Что мешает увольнять сотрудников, которые вредят бизнесу
Конец эпохи: перестанут ли расти акции социальных сетей
Какие товары пользовались ажиотажным спросом на Wildberries в мобилизацию
Почему зубы реагируют на холодное и как себе помочь

Согласно данным СПАРК, Толкингтон возглавлял правление до 23 августа этого года, после чего на этом посту его сменил Владислав Авсиевич (ранее — зампред). Подробную информацию о нынешнем составе правления и совета директоров банк больше не раскрывает (такое право российским банкам в марте, на фоне введения серии санкций, дал ЦБ), его отчетность также скрыта.

Авторы
Теги
Антон Фейнберг Антон Фейнберг
Goldman Sachs отставка Пенсия
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Goldman Sachs уйдет из России
Финансы
В Goldman Sachs назвали три проблемы рынка слияний и поглощений в России
Финансы
В российском Goldman Sachs заявили, что время с «десятком IPO» прошло
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter