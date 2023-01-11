Kismet Ивана Таврина стала владельцем более 20% HeadHunter

Kismet Capital Group Ивана Таврина стала владельцем более 20% головной компании платформы HeadHunter. Это второй крупный интернет-актив в портфеле компании — после Avito, о приобретении которого она объявила прошлой осенью

Фото: Максим Стулов / ТАСС

О том, что Kismet Capital Group получила более 20% в HeadHunter Group PLC (владеет одноименной онлайн-платформой по подбору персонала в России и СНГ), РБК рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки. Источник РБК, близкий к другой стороне сделки, подтвердил, что такой вопрос обсуждается, уточнив, что в ближайшее время компания опубликует официальное сообщение на этот счет.

По словам первого источника РБК, владелец Kismet Иван Таврин «был давним партнером крупнейших акционеров HeadHunter — «Эльбрус Капитала» и Goldman Sachs» и посредством этого партнерства выступал бенефициаром 10% интернет-компании.

Таврин или его структуры ранее не упоминались в числе акционеров HeadHunter, но в опубликованном в 2018 году проспекте к размещению акций компании на NASDAQ говорилось, что структуры «Эльбрус Капитала» и Goldman Sachs заключили с ним соглашение, по которому должны выплачивать приблизительно 9% от любой прибыли, полученной от инвестиций в HeadHunter.

«Kismet решила укрепить свои позиции в HeadHunter, потому что давно интересуется рынком классифайдов, и эта компания демонстрирует хороший трек-рекорд, имеет сильную стратегию», — отметил собеседник РБК. Он уточнил, что продавцом еще около 10% выступил «Эльбрус Капитал», а сумма сделки составила более $100 млн. Источник финансирования собеседник РБК не назвал, но напомнил, что на последние крупные сделки Таврин помимо собственных средств привлекал деньги у банков под залог имеющихся активов.

Представитель Kismet отказался от комментариев. Так же поступил и представитель HeadHunter. РБК направил запрос представителю «Эльбрус Капитала».

По словам источника РБК, близкого к правительственной комиссии по контролю иностранных инвестиций, она уже рассмотрела и одобрила сделку. РБК направил запрос в Минфин — тот курирует подкомиссию, которая рассматривает подобные сделки.

До сих пор «Эльбрус Капиталу» принадлежало 31,9% HeadHunter Group, у Goldman Sachs — 8,7%, остальные 59,4% — free float. До 24 февраля прошлого года акции компании торговались на американской бирже NASDAQ, но после начала специальной военной операции торги были приостановлены. Сейчас они продолжаются на Московской бирже. По итогам торгов во вторник, 10 января, котировки компании составили 1104 руб. за бумагу. Исходя из того, что у HeadHunter около 50,64 млн акций, капитализация компании составляет около 56 млрд руб. (около $800 млн по текущему курсу).

Чем известен Иван Таврин

До сих пор Иван Таврин был известен в первую очередь как владелец телекоммуникационных, медиа- и рекламных активов. В 2012–2016 годах он возглавлял сотового оператора «МегаФон».

В начале 2014 года Таврин приобрел у основателя «ВКонтакте» Павла Дурова 12% этой соцсети. Через несколько месяцев продал этот пакет Mail.ru Group, благодаря чему последняя получила контроль над соцсетью. По условиям той сделки, Mail.ru Group, которая также владела 100% HeadHunter, предоставила Таврину опцион на покупку этой компании, но впоследствии сообщила, что тот не стал его реализовывать в отведенные для этого три месяца. В итоге в феврале 2016 года HeadHunter у Mail.ru Group приобрели структуры «Эльбрус Капитала» и Goldman Sachs. За 100% компании они заплатили 10,13 млрд руб. ($131,2 млн исходя из среднего курса на февраль 2016 года).

Среди других крупных активов Kismet — 66% Первой башенной компании (ПБК), которая владеет вышками для размещения оборудования сотовой связи. О покупке этой доли у «МегаФона» Kismet договорилась осенью 2021 года. Сумма сделки не раскрывалась — известно лишь, что вся ПБК была оценена в 94,2 млрд руб. Представитель Kismet тогда говорил, что сделка будет финансироваться из собственных средств компании и кредита Сбербанка. Осенью прошлого года Kismet договорилась купить Avito за 151 млрд руб. Финансирование приобретения и расчет по нему были организованы консорциумом банков во главе с Россельхозбанком, сообщала тогда Kismet.

Как развивается HeadHunter

Выручка HeadHunter Group за девять месяцев прошлого года (последние доступные данные) выросла на 14,9% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом и составила 13,15 млрд руб., чистая прибыль снизилась в 2,4 раза, до 1,653 млрд руб. В компании отмечали, что неопределенность в отношении будущего экономического развития на фоне геополитических событий привела к уменьшению количества платящих клиентов среди малых и средних компаний, но это компенсировало увеличение средней выручки от одного клиента (ARPC) во всех сегментах из-за ежегодной индексации цен и других мер, направленных на повышение монетизации. Общее число платящих пользователей за девять месяцев прошлого года снизилось на 4,8%, до 427,95 тыс.

В мае 2019 года в ходе IPO инвесторы оценили всю компанию близко к ее верхним ожиданиям, в $675 млн. На момент остановки торгов на NASDAQ в конце прошлого февраля капитализация HeadHunter равнялась $761,1 млн.

Руководитель специальных проектов RU-CENTER Алексей Замесов напомнил, что HeadHunter — абсолютный монополист в своей нише, но скорее всего, компания исчерпала возможности для быстрого роста. «В 2021 году у HeadHunter был рывок по росту прибыли и выручки, но в 2022-м компания показала уже небольшой органический рост. Поэтому оценка исходя из мультипликатора х8 к EBITDA выглядит справедливой, без дисконта», — рассуждает он. В то же время Замесов подчеркнул, что компания устойчива к текущей рыночной ситуации и служит примером «защитного актива», «который будет давать стабильный дивидендный поток в широком диапазоне рыночных ситуаций». «Данная сделка может означать, что Kismet становится центром инвестиций в неполитизированные российские ИТ-единороги, пусть и без конкретных планов по последующему выходу из них. Кроме того, очевидно, у нее есть денежный ресурс с консервативной стратегией», — дополнил эксперт.