 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Технологии и медиа ,  
0 

«Первый канал» объявил о возвращении «Модного приговора» в эфир

«Первый канал»: «Модный приговор» вернется в эфир 2 января с новыми ведущими
«Модный приговор» вернется в эфир со 2 января. На место судьи вместо Васильева, который вел эту программу 14 лет, претендуют несколько кандидатов. Шоу не выходило с прошлой весны
Фото: Юрий Самолыго / ТАСС
Фото: Юрий Самолыго / ТАСС

Передача «Модный приговор» вернется в эфир «Первого канала» с 10:15 2 января. Эвелина Хромченко останется стороной обвинения, поменяются судья и защитник.

Новые ведущие побывают в эфире, после чего одного из них выберут зрители с помощью онлайн-голосования, сообщает «Первый». В роли судьи себя попробуют актер Игорь Верник, стилисты Александр Рогов и Даниил Грачев, теле- и радиоведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов, а также дизайнер Александр Арутюнов.

Среди кандидатов на роль защитника — телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев, певица Мия Бойка.

Программа не выходила в эфир после начала военной операции на Украине. Тогда «Первый канал» фактически полностью перешел на новостное и аналитическое вещание. С эфира были сняты программы «Модный приговор», «Давай поженимся», «Вечерний Ургант» и «Пусть говорят». Хронометраж выпусков новостей и программы «Время покажет» был увеличен, появился новый блок — «Информационный канал».

Позже некоторые развлекательные передачи стали возвращаться в эфир, например, с августа снова выходит «Давай поженимся». С 1 января также возвращается программа «Большая разница», не выходившая в эфир с 2014 года. Новыми ведущими стали актеры Нонна Гришаева и Сергей Бурунов. С запуска шоу в 2007 году и до 2012-го передачу вели Александр Цекало и Иван Ургант, в 2013 году формат программы претерпел изменения.

«Модный приговор» вернется в эфир без ведущего Александра Васильева
Общество
Эвелина Хромченко

На протяжении 14 лет бессменным ведущим «Модного приговора» был историк моды Александр Васильев, однако в октябре он рассказал, что программа вернется в эфир без его участия. До этого гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст анонсировал возвращение программы, добавив, что из старого состава экспертов останется только Хромченко. Сторону защиты до этого занимала певица, народная артистка России Надежда Бабкина.

По словам Васильева, вернуться в программу он не может из-за насыщенного графика — у него запланированы выставки и лекции в разных странах мира, он уже получил предоплату за участие в них. При этом телеведущий планирует вернуться в передачу в следующем сезоне. Среди кандидатов на его замену Васильев называл актрису Ирину Понаровскую.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

В прошлом году Васильев в беседе с «РИА Новости» опровергал информацию о своей эмиграции. Он говорил, что не планирует уезжать из России, хотя у него есть французское гражданство и квартира в этой стране.

Первый выпуск «Модного приговора» вышел в эфир 30 июля 2007 года. В разное время проект вели модельеры Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин (оба умерли весной этого года), Денис Симачев, Андрей Бартенев. Васильев вел проект дольше всех.

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Полина Мартынова Полина Мартынова
«Модный приговор» Первый канал Александр Васильев Игорь Верник

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
«Первый канал» назвал дату старта нового сезона шоу «Голос»
Технологии и медиа
«Модный приговор» вернется в эфир без ведущего Александра Васильева
Общество
«Большая разница» вернется на «Первый канал» в первый день нового года
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 100,55 (-0,79) Инвестиции, 28 дек, 16:44 Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 90,3 (-1,4) Инвестиции, 28 дек, 16:44
НАТО отчиталась о более 300 вылетах для перехвата российской авиации Политика, 16:22
«Реал» объявил о продлении контракта с Анчелотти Спорт, 16:02
В Германии женщина погибла при наезде грузовика на группу пешеходов Общество, 15:58
ФСБ внесла батальон «Айдар» в список террористических организаций Политика, 15:57
Минобороны сообщило об уничтожении ракет HARM над Белгородской областью Политика, 15:50
Красную площадь закроют на новогоднюю ночь Общество, 15:46
В Индонезии арестовали 26 человек за нелегальный майнинг Крипто, 15:44
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
ESG-дайджест: компас устойчивого развития в 2023 году РБК и Сбер, 15:42
Sport 5 узнал о планах футболиста «Динамо» получить гражданство Израиля Спорт, 15:41
Мосбиржа сообщила об изменении в торгах акциями «Транснефти» из-за сплита Инвестиции, 15:38
Президент Аргентины в письме Путину сообщил об отказе от участия в БРИКС Политика, 15:35
Последствия снегопада в Челябинске. Видео Общество, 15:31
Гладков сообщил о повреждении 20 домов при обстреле поселка из «Града» Политика, 15:21
Роман Троценко продал контрольный пакет корпорации АЕОН Бизнес, 15:18