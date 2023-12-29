«Первый канал» объявил о возвращении «Модного приговора» в эфир

«Модный приговор» вернется в эфир со 2 января. На место судьи вместо Васильева, который вел эту программу 14 лет, претендуют несколько кандидатов. Шоу не выходило с прошлой весны

Фото: Юрий Самолыго / ТАСС

Передача «Модный приговор» вернется в эфир «Первого канала» с 10:15 2 января. Эвелина Хромченко останется стороной обвинения, поменяются судья и защитник.

Новые ведущие побывают в эфире, после чего одного из них выберут зрители с помощью онлайн-голосования, сообщает «Первый». В роли судьи себя попробуют актер Игорь Верник, стилисты Александр Рогов и Даниил Грачев, теле- и радиоведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов, а также дизайнер Александр Арутюнов.

Среди кандидатов на роль защитника — телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев, певица Мия Бойка.

Программа не выходила в эфир после начала военной операции на Украине. Тогда «Первый канал» фактически полностью перешел на новостное и аналитическое вещание. С эфира были сняты программы «Модный приговор», «Давай поженимся», «Вечерний Ургант» и «Пусть говорят». Хронометраж выпусков новостей и программы «Время покажет» был увеличен, появился новый блок — «Информационный канал». Позже некоторые развлекательные передачи стали возвращаться в эфир, например, с августа снова выходит «Давай поженимся». С 1 января также возвращается программа «Большая разница», не выходившая в эфир с 2014 года. Новыми ведущими стали актеры Нонна Гришаева и Сергей Бурунов. С запуска шоу в 2007 году и до 2012-го передачу вели Александр Цекало и Иван Ургант, в 2013 году формат программы претерпел изменения.

На протяжении 14 лет бессменным ведущим «Модного приговора» был историк моды Александр Васильев, однако в октябре он рассказал, что программа вернется в эфир без его участия. До этого гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст анонсировал возвращение программы, добавив, что из старого состава экспертов останется только Хромченко. Сторону защиты до этого занимала певица, народная артистка России Надежда Бабкина.

По словам Васильева, вернуться в программу он не может из-за насыщенного графика — у него запланированы выставки и лекции в разных странах мира, он уже получил предоплату за участие в них. При этом телеведущий планирует вернуться в передачу в следующем сезоне. Среди кандидатов на его замену Васильев называл актрису Ирину Понаровскую.

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В прошлом году Васильев в беседе с «РИА Новости» опровергал информацию о своей эмиграции. Он говорил, что не планирует уезжать из России, хотя у него есть французское гражданство и квартира в этой стране.

Первый выпуск «Модного приговора» вышел в эфир 30 июля 2007 года. В разное время проект вели модельеры Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин (оба умерли весной этого года), Денис Симачев, Андрей Бартенев. Васильев вел проект дольше всех.