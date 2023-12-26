 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

«Большая разница» вернется на «Первый канал» в первый день нового года

В эфир «Первого канала» 1 января вернется шоу «Большая разница»

Фото: пресс-служба «Первого канала»
Фото: пресс-служба «Первого канала»
Фото: пресс-служба «Первого канала»
Фото: пресс-служба «Первого канала»
Фото: пресс-служба «Первого канала»
Фото: пресс-служба «Первого канала»

Пародийное шоу «Большая разница» снова начнут показывать на «Первом канале», новый выпуск программы выйдет 1 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала, поступившем в РБК.

В новогоднем выпуске «Большой разницы» покажут скетчи-пародии на фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Чебурашка», «Вызов», «Холоп», «Полицейский с Рублевки», «Служебный роман», «Барби».

Ведущими выпуска стали актеры Нонна Гришаева и Сергей Бурунов. В шоу также приняли участие Александр Олешко, Сергей Безруков и другие актеры.

«Мы все соскучились друг по другу, по образам, репетициям и съемкам», — прокомментировала возобновление показа «Большой разницы» Гришаева. Бурунов назвал возвращение шоу в телеэфир возможностью «вновь встретиться с дорогими мне людьми».

Роман Костомаров вышел на лед на коньках в шоу Авербуха. Видео
Спорт
Роман Костомаров и Оксана Домнина

«Большая разница» впервые вышла в эфир 1 января 2008 года. Авторы идеи программы — продюсеры Александр Цекало и Руслан Сорокин. Ведущими шоу были Цекало и Иван Ургант (до 2012-го).

В 2013 году формат передачи претерпел изменения. Последний выпуск программы вышел в эфир в июне 2014-го.

Шоу получило шесть премий ТЭФИ — в номинациях «Юмористическая программа», «Продюсер телевизионной программы», «Режиссер телевизионной программы» и «Сценарист телевизионной программы». Помимо российской существовала также украинская версия «Большой разницы».

Теги
Первый канал Шоу телевизионное шоу новости
Материалы по теме
Первый канал нашел замену Максиму Галкину на детское шоу
Политика
YouTube-шоу Дзюбы и Слуцкого решили закрыть
Спорт
Организаторы шоу недосчитались трети доходов от допандемийного уровня
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 101,58 (+0,29) Инвестиции, 25 дек, 16:20 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 91,97 (+0,03) Инвестиции, 25 дек, 16:20
Песков ответил на вопрос об ответственности за публикацию фото ударов ВСУ Политика, 13:30
В Кремле оценили количество желающих выдвинуться в президенты Политика, 13:23
Киев обвинил авторов статьи NYT в работе на Кремль Политика, 13:20
Задержанный во Франции лайнер с пассажирами вернулся в Индию Общество, 13:16
Захарова заявила, что Запад поставил Сербии ультиматум Политика, 13:15
«Цифра Брокер» принудительно сконвертировал доллары Гонконга в рубли Инвестиции, 13:12
Лолита сообщила об угрозах концертным площадкам после «голой вечеринки» Общество, 13:02
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Менеджер назвал следующего соперника чемпиона UFC Махачева Спорт, 13:01
ОКР начал выплачивать компенсацию спортсменам за неучастие в ОИ-2024 Спорт, 12:51
«Большая разница» вернется на «Первый канал» в первый день нового года Технологии и медиа, 12:49
20% людей — нейроотличные. ИИ может превратить их в суперработников Pro, 12:47
Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждениях «Новочеркасска» Политика, 12:42
Минфин предложил не снижать долю государства в Сбербанке Инвестиции, 12:42
Не только Дубай: изучаем рынок недвижимости ОАЭ РБК Недвижимость, 12:35