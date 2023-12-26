«Большая разница» вернется на «Первый канал» в первый день нового года

Фото: пресс-служба «Первого канала» Фото: пресс-служба «Первого канала» Фото: пресс-служба «Первого канала» Фото: пресс-служба «Первого канала» Фото: пресс-служба «Первого канала» Фото: пресс-служба «Первого канала»

Пародийное шоу «Большая разница» снова начнут показывать на «Первом канале», новый выпуск программы выйдет 1 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала, поступившем в РБК.

В новогоднем выпуске «Большой разницы» покажут скетчи-пародии на фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Чебурашка», «Вызов», «Холоп», «Полицейский с Рублевки», «Служебный роман», «Барби».

Ведущими выпуска стали актеры Нонна Гришаева и Сергей Бурунов. В шоу также приняли участие Александр Олешко, Сергей Безруков и другие актеры.

«Мы все соскучились друг по другу, по образам, репетициям и съемкам», — прокомментировала возобновление показа «Большой разницы» Гришаева. Бурунов назвал возвращение шоу в телеэфир возможностью «вновь встретиться с дорогими мне людьми».

«Большая разница» впервые вышла в эфир 1 января 2008 года. Авторы идеи программы — продюсеры Александр Цекало и Руслан Сорокин. Ведущими шоу были Цекало и Иван Ургант (до 2012-го).

В 2013 году формат передачи претерпел изменения. Последний выпуск программы вышел в эфир в июне 2014-го.

Шоу получило шесть премий ТЭФИ — в номинациях «Юмористическая программа», «Продюсер телевизионной программы», «Режиссер телевизионной программы» и «Сценарист телевизионной программы». Помимо российской существовала также украинская версия «Большой разницы».