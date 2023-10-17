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«Модный приговор» вернется в эфир без ведущего Александра Васильева

«Модный приговор» вернется в эфир без ведущего Александра Васильева
Программа снова выйдет в эфир после более чем полутора лет отсутствия в сетке вещания. Васильев пока не сможет быть ее ведущим из-за насыщенного графика, кандидаткой на свое место он назвал Ирину Понаровскую
Эвелина Хромченко
Эвелина Хромченко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В эфир Первого канала вернется шоу «Модный приговор», но без Александра Васильева, подтвердил РБК телеведущий.

«Да, программа возобновляется. В этом сезоне я не смогу принять участие, но в следующем сезоне планирую вернуться. <...> Одной из потенциальных кандидаток на мою замену может стать Ирина Понаровская», — рассказал Васильев.

Он пояснил, что вернуться в программу сейчас не может из-за насыщенного графика — у него запланированы выставки и лекции в разных странах мира, Васильев уже получил предоплату за участие в них. Вновь стать ведущим «Модного приговора» историк моды собирается, как только у него появится свободное время.

Ранее возвращение шоу, которое последний раз вышло в эфир в начале марта прошлого года, в разговоре с ТАСС анонсировал генеральный директор телеканала Константин Эрнст. По его словам, из старого состава экспертов останется только Эвелина Хромченко.

Первый выпуск «Модного приговора» вышел в эфир 30 июля 2007 года. В разное время проект вели модельеры Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин (оба умерли весной этого года), Денис Симачев, Андрей Бартенев. Васильев вел программу дольше всего — почти 14 лет.

Васильев в прошлом году в беседе с «РИА Новости» опровергал информацию о своей эмиграции. Он говорил, что не планирует уезжать из России, хотя у него есть французское гражданство и квартира в этой стране.

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После начала спецоперации «Первый канал» фактически полностью перешел на новостное и аналитическое вещание. С эфира были сняты программы «Модный приговор», «Давай поженимся», «Вечерний Ургант» и «Пусть говорят». Хронометраж выпусков новостей и программы «Время покажет» был увеличен, появился новый блок — «Информационный канал».

Позднее некоторые развлекательные программы стали возвращаться в эфир. Например, снова выходит «Давай поженимся», на канале также показывали несколько выпусков «Пусть говорят».

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Теги
Яна Баширова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Первый канал Александр Васильев «Модный приговор»
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