Первый канал назвал дату возвращения в эфир «Давай поженимся»

Студия программы «Давай поженимся» (Фото: 1tv.ru)

После перерыва новые передачи программы «Давай поженимся!» начнут выходить в эфир с 28 августа, они будут идти по будням в 15:15, сообщили РБК в пресс-службе Первого канала.

«Теперь ведущие будут общаться с героями программы в новой студии. У ведущих появится необычный помощник — искусственный интеллект, который будет давать ценные советы и делать прогнозы относительно возможных союзов», — рассказали в пресс-службе телеканала.

Съемки новых передач программы «Давай поженимся» после перерыва должны были начаться 19 июня, сообщал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на Петербургском международном экономическом форуме в июне.

Первый канал прекратил трансляцию развлекательных программ, в том числе «Вечерний Ургант», «Жить здорово», «Познер», «Давай поженимся» и «Модный приговор», в феврале 2022 года после начала российской военной операции на Украине. Тогда телеканал перешел на «информационный режим».

Позже «Жить здорово» и «Пусть говорят» вернулись в сетку, однако с 13 августа выпуски второй программы вновь перестали выходить. В декабре 2022 года шоу «Пусть говорят» вновь вернулось в эфир.