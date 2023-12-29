Wildberries повысит комиссию для продавцов электроники и бытовой техники

Wildberries с 8 января поднимет комиссию для продавцов электроники и бытовой техники. В среднем рост ставок составит пять процентных пунктов и будет установлен на уровне 10–23%

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Онлайн-платформа Wildberries с 8 января повысит комиссию на продажу бытовой техники и электроники, сообщили РБК несколько участников рынка. Представитель Wildberries подтвердил информацию.

По его словам, в среднем комиссия вырастет на 5 процентных пунктов (п.п.). «На десятую часть таких товаров, как наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства, ставки не изменятся, на пятую часть — вырастут на 2 п.п. (мониторы, фотоаппараты, геймпады и др.)», — уточнил он. Но, например, на процессоры комиссия поднялась на 7 п.п. — с 5 до 12%, на «умные» часы — на 10 п.п. — с 5 до 15%, убедился корреспондент РБК, сравнив действующий и новый прейскуранты.

Остальные категории изменения не затронут, подчеркнул представитель Wildberries. По его словам, размер комиссии на продажу товаров в этих категориях не увеличивали больше года. В компании отметили, что в 2023 году дважды снижали комиссию на электронику, что позволило продавцам увеличить доходы. Тарифы по этим категориям были снижены в мае и отдельно для продавцов новых гаджетов Apple — в сентябре.

Категория электроники включает технически сложные устройства, которые требуют особых условий транспортировки, хранения и обеспечения сохранности, объясняет представитель маркетплейса. «Создание комфортных условий для клиентов и безопасной среды для продавцов — задача маркетплейсов, но она подразумевает принятие на себя рисков, которые компенсируются в том числе за счет комиссии с продаж», — отметил он.

По словам директора по маркетингу iCover (продает товары на Wildberries) Вадима Дегтярева, платформа «действительно уравнивает комиссии со средними по рынку». «Мы особенно чувствуем это на примере наших наиболее объемных категорий — пылесосов и электробритв. Комиссия на эти товары вырастает на 5 процентных пунктов и будет составлять 15%», — отметил он.

Зачем повышать комиссию

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, комиссия за продажу товаров на маркетплейсах, как правило, имеет разнонаправленную динамику: в зависимости от ситуации на рынке она может меняться как в сторону повышения, так и снижения. А в категориях, где слабо представлен ассортимент, есть даже примеры акций с нулевой комиссией. «В традиционной торговле бытовая техника и электроника входят в перечень технически сложных товаров, которые нельзя вернуть продавцу. В интернет-торговле вернуть можно все, даже товары этой категории при условии сохранения товарного вида и упаковки. Такой дисбаланс часто приводит к спорам между продавцами и потребителями, и это же является вполне естественным эффектом при масштабировании бизнеса и увеличении клиентской базы — повышение комиссии необходимо, чтобы выполнять законодательные требования и удерживать сервис на прежнем уровне», — объяснил Соколов.

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На какие-то позиции комиссия на Wildberries действительно может быть ниже, чем у конкурентов, что может быть связано с попытками маркетплейса привлечь новых поставщиков в тех категориях, где у него не было сильных позиций, объясняет директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов: «Несколько лет назад Wildberries занизил комиссию на электронику, поскольку проигрывал Ozon в этой категории по объему продаж, а Ozon, например, делал такой же трюк у себя на площадке в категории одежды. По мере наполнения категории поставщиками и роста доли продаж условия сотрудничества постепенно пересматриваются», — пояснил эксперт.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров подтверждает, что в категориях, которые являются приоритетными для развития бизнеса площадок, как правило, устанавливаются пониженные комиссии, чтобы привлечь максимальное количество продавцов, обеспечить расширенный ассортимент и таким образом стимулировать развитие площадки. «У Wildberries бытовая техника и электроника были одной из фокусных категорий для развития в этом году наряду с DIY («Сделай сам» — товары для ремонта и хобби. — РБК) и товаров для дома. Поэтому определенные результаты достигнуты, и сейчас мы действительно видим выравнивание условий в целом со среднерыночными», — пояснил Бурмистров. Повышение ставок выглядит логичным, считает он, поскольку у всех участников рынка сейчас растут издержки на доставку, распределительные центры, заработную плату сотрудников и т.д.

Кретов обращает внимание, что еще одной причиной повышения комиссий может быть допуск китайских производителей на Wildberries, так как категории электроники и бытовой техники по большей части состоят из продукции этих компаний. «Как правило, дистрибьюторы закладывают в стоимость свою маржу, если производитель напрямую не торгует на площадке. Когда же производитель начинает продавать сам, он может ставить цены значительно ниже всех дистрибьюторов. Поэтому маркетплейс может немного поднять комиссию и тем самым заработать больше, не поднимая цену для конечного покупателя, — это вполне грамотный экономически ход со стороны Wildberries на данном этапе», — утверждает директор Tinkoff eCommerce.

Продавцы электроники и бытовой техники, вероятнее всего, будут закладывать часть расходов на поднявшуюся комиссию в цены для конечного потребителя. Но чтобы не отпугнуть покупателя резким скачком цен, стоимость товаров в этих категориях будут повышать осторожно, прогнозирует Кретов.