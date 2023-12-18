Бакальчук назвала IPO неправильным путем развития для Wildberries

По словам Татьяны Бакальчук, в качестве частной компании Wildberries может приносить больше пользы всем, тогда как публичные компании работают в первую очередь для своих акционеров

Татьяна Бакальчук (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Банки время от времени предлагают Wildberries выйти на биржу, организовав первичное размещение (Initial Public Offering, IPO) ее акций, но для компании это было бы «неправильным путем развития», заявила в интервью РБК основатель Wildberries и ее генеральный директор Татьяна Бакальчук.

«Когда у вас публичная компания, на что она работает? На то, чтобы были довольны ваши акционеры. Неважно, большие они или маленькие. Вы работаете над тем, чтобы стоимость акций не падала, а росла. А мы работаем над тем, чтобы улучшать жизнь миллионов людей. Это немножко разные вещи», — сказала богатейшая женщина России (Forbes оценивает состояние Бакальчук в $8,8 млрд, она занимает 17-е место в рейтинге российских миллиардеров).

По словам Бакальчук, в качестве частной компании Wildberries более выгодна всем своим клиентам. «Если мы будем оставаться такими, какие мы есть, мы принесем гораздо больше пользы всем», — сказала она.

Необходимые для развития компании средства, которые могла бы принести продажа акций инвесторам, в Wildberries рассчитывают получать иными путями.

«Пока что мы живем на свои деньги плюс используем заемные средства, краткосрочные займы от банков. В текущей ситуации, когда непонятно, что происходит со ставками, мы рассматриваем для себя другие финансовые инструменты», — пояснила она.

Однако полностью исключать возможность выхода на IPO, так же, как и других изменений, Бакальчук не стала.

«Я не могу точно предсказать — вдруг инопланетяне прилетят в следующем году», — пошутила она, отвечая на вопрос РБК о том, какой фактор мог бы заставить задуматься о продаже компании.