Бакальчук назвала IPO неправильным путем развития для Wildberries
Банки время от времени предлагают Wildberries выйти на биржу, организовав первичное размещение (Initial Public Offering, IPO) ее акций, но для компании это было бы «неправильным путем развития», заявила в интервью РБК основатель Wildberries и ее генеральный директор Татьяна Бакальчук.
«Когда у вас публичная компания, на что она работает? На то, чтобы были довольны ваши акционеры. Неважно, большие они или маленькие. Вы работаете над тем, чтобы стоимость акций не падала, а росла. А мы работаем над тем, чтобы улучшать жизнь миллионов людей. Это немножко разные вещи», — сказала богатейшая женщина России (Forbes оценивает состояние Бакальчук в $8,8 млрд, она занимает 17-е место в рейтинге российских миллиардеров).
По словам Бакальчук, в качестве частной компании Wildberries более выгодна всем своим клиентам. «Если мы будем оставаться такими, какие мы есть, мы принесем гораздо больше пользы всем», — сказала она.
Необходимые для развития компании средства, которые могла бы принести продажа акций инвесторам, в Wildberries рассчитывают получать иными путями.
«Пока что мы живем на свои деньги плюс используем заемные средства, краткосрочные займы от банков. В текущей ситуации, когда непонятно, что происходит со ставками, мы рассматриваем для себя другие финансовые инструменты», — пояснила она.
Однако полностью исключать возможность выхода на IPO, так же, как и других изменений, Бакальчук не стала.
«Я не могу точно предсказать — вдруг инопланетяне прилетят в следующем году», — пошутила она, отвечая на вопрос РБК о том, какой фактор мог бы заставить задуматься о продаже компании.
Выручка головной компании Wildberries, ООО «Вайлдберриз», в 2022 году увеличилась на 41% — с 224,94 млрд руб. до 317 млрд руб., а чистая прибыль превысила 10 млрд руб.