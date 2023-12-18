В Wildberries поддержали передачу маркетплейсам права сбора налогов

Владелица Wildberries поддерживает передачу маркетплейсам функций налогового агента, чтобы ФНС могла собирать платежи предпринимателей напрямую с онлайн-площадок. Инициатива с подачи Минтруда обсуждается с весны

Татьяна Бакальчук (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью РБК поддержала идею наделения интернет-площадок функциями налоговых агентов. «Для нас это логичное развитие. Еще весной мы спрашивали ФНС: почему вы не сделаете цифровые платформы налоговыми агентами?» — рассказала она, приведя в пример Казахстан, в котором такая система уже работает.

По словам Бакальчук, организация подобного механизма не потребует от маркетплейсов больших затрат: «Мы вообще за любые интеграции — таможенные, налоговые. Потому что нам это практически ничего не стоит, кроме разработки», — подчеркнула она.

О том, что специальная рабочая группа по труду и соцполитике при Госдуме обсуждает инициативу сделать маркетплейсы налоговыми агентами, в мае писали «Ведомости». По информации издания, Минтруд выступил с предложением, чтобы платформы, выступающие посредниками между исполнителями заказа и клиентом, такие как агрегаторы «Яндекс» и «Сбер», выплачивали налоги на самозанятых.

Среди вопросов, которые предстоит решить при реализации инициативы, эксперты отмечали то, как технически обеспечить сбор в случае, если, например, самозанятый работает на нескольких платформах, если у него есть сторонний заработок или если он получает оплату наличными.

При этом представитель ФНС говорил изданию, что механизм администрирования, в рамках которого онлайн-платформы могут удерживать и перечислять налог на профессиональный доход (НПД), уже реализован и может применяться в добровольном порядке. Самозанятые имеют право уполномочить одного из партнеров проекта (например, банк или маркетплейс) на уплату налога в отношении всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по НПД. Платформы могут самостоятельно определять порядок удержания средств на уплату НПД. При этом вопрос возложения на цифровые платформы роли налоговых агентов самозанятых в обязательном порядке, как говорили тогда в ФНС, требовал дополнительной проработки.

РБК направил запросы в Минтруд и ФНС.

Представители Ozon, «Яндекс Маркета» и «СберМаркета» отказались комментировать инициативу.