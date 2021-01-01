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Власти США предупредили о риске махинаций с вакцинами против COVID-19

Специалисты американского Минфина заявляют, что киберпреступники, которые в том числе применяют программы-вымогатели, могут продавать неодобренные вакцины и поддельные версии препаратов
Фото: Karen Ducey / Getty Images
Фото: Karen Ducey / Getty Images

Минфин США предупредил сотрудников банков и других финансовых учреждений о риске мошенничества и кибератак, связанных с распространением вакцин против COVID-19. Об этом говорится в заявлении входящей в структуру Минфина США Сети по расследованию финансовых преступлений (FinCEN).

В документе отмечается, что мошенническая деятельность может включать в себя продажу неодобренных вакцин, поддельных версий препаратов и незаконную перепродажу вакцин, которые получили одобрение регуляторов.

«Мошенники уже предлагали за деньги предоставить своим потенциальным жертвам вакцины раньше, чем это предусмотрено соответствующим планом их распространения», — утверждают в агентстве.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В документе подчеркивается, что банкам и другим учреждениям необходимо оповещать власти о подозрительных транзакциях, которые касаются вакцин против коронавируса. В случае попыток мошенничества финансовым институтам предписано предоставлять подробную информацию о них.

Несколько дней назад полиция штата Нью-Йорк начала проверку информации о возможной мошеннической схеме получения вакцины от COVID-19. По версии властей, сеть клиник Parcare, оказывающая медицинскую помощь в округе Ориджин и Бруклине (самое населенное боро Нью-Йорка), могла обманным путем получить вакцину от коронавирусной инфекции и перенаправить ее в другие медицинские учреждения штата. Сотрудников Parcare также заподозрили в передаче препарата частным лицам в нарушение действующего в штате плана вакцинации. Как сообщила газета Daily News, в сеть Parcare входит шесть клиник в Ориджине и Бруклине, которые обслуживают в основном представителей еврейской диаспоры.

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Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

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В начале декабря Международная организация уголовной полиции (Интерпол) сообщила о том, что преступные группировки по всему миру готовы извлечь выгоду из массовой вакцинации от COVID-19, в том числе фальсифицировать препараты. Соответствующее уведомление было направлено правоохранительным органам всех 194 стран — участниц организации.

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Основной угрозой, как заявили в Интерполе, является создание поддельных препаратов и их продажа через фейковые сайты. В полиции отметили, что ранее уже фиксировалась серия преступлений, связанных с использованием поддельных вакцин. В Интерполе также не исключили всплеска мошенничеств с поддельными тестами на коронавирус, чему может поспособствовать возобновление международного авиасообщения.

Автор
Михаил Юшков
Минфин США коронавирус COVID-19 вакцина мошенничество кибератаки
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