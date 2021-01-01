Власти США предупредили о риске махинаций с вакцинами против COVID-19

Специалисты американского Минфина заявляют, что киберпреступники, которые в том числе применяют программы-вымогатели, могут продавать неодобренные вакцины и поддельные версии препаратов

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Минфин США предупредил сотрудников банков и других финансовых учреждений о риске мошенничества и кибератак, связанных с распространением вакцин против COVID-19. Об этом говорится в заявлении входящей в структуру Минфина США Сети по расследованию финансовых преступлений (FinCEN).

В документе отмечается, что мошенническая деятельность может включать в себя продажу неодобренных вакцин, поддельных версий препаратов и незаконную перепродажу вакцин, которые получили одобрение регуляторов.

«Мошенники уже предлагали за деньги предоставить своим потенциальным жертвам вакцины раньше, чем это предусмотрено соответствующим планом их распространения», — утверждают в агентстве.

В документе подчеркивается, что банкам и другим учреждениям необходимо оповещать власти о подозрительных транзакциях, которые касаются вакцин против коронавируса. В случае попыток мошенничества финансовым институтам предписано предоставлять подробную информацию о них.