В США сообщили о возможных махинациях с получением вакцины от COVID

В штате Нью-Йорк сеть клиник подозревают в передаче вакцины представителям общественности в нарушение плана вакцинации. Ранее медучреждения открыли свободную запись на прививку через интернет

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В американском штате Нью-Йорк полиция проверяет информацию о возможной мошеннической схеме получения вакцины от COVID-19 в обход правил и предоставления ее частным лицам. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата.

Как заявили в департаменте, сеть клиник Parcare, оказывающая медицинскую помощь в округе Оридж, могла обманным путем получить вакцину от коронавирусной инфекции и перенаправить ее в другие медицинские учреждения штата.

Кроме того, сотрудников Parcare подозревают в передаче препарата представителям общественности в нарушение действующего в штате плана вакцинации.

«Департамент здравоохранения окажет помощь полиции штата в расследовании уголовного дела. В случае доказательств вины участники мошеннической схемы будут привлечены к ответственности по всей строгости закона», — говорится в сообщении.