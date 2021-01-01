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В США сообщили о возможных махинациях с получением вакцины от COVID

В штате Нью-Йорк сеть клиник подозревают в передаче вакцины представителям общественности в нарушение плана вакцинации. Ранее медучреждения открыли свободную запись на прививку через интернет
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

В американском штате Нью-Йорк полиция проверяет информацию о возможной мошеннической схеме получения вакцины от COVID-19 в обход правил и предоставления ее частным лицам. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата.

Как заявили в департаменте, сеть клиник Parcare, оказывающая медицинскую помощь в округе Оридж, могла обманным путем получить вакцину от коронавирусной инфекции и перенаправить ее в другие медицинские учреждения штата.

Кроме того, сотрудников Parcare подозревают в передаче препарата представителям общественности в нарушение действующего в штате плана вакцинации.

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«Департамент здравоохранения окажет помощь полиции штата в расследовании уголовного дела. В случае доказательств вины участники мошеннической схемы будут привлечены к ответственности по всей строгости закона», — говорится в сообщении.

Как пишет местная газета Dayly News, в сеть Parcare входят шесть клиник в Ориджине и Бруклине (самый населенный район города Нью-Йорк). Медучреждения обслуживают, в основном, представителей еврейской диаспоры.

Генеральный директор сети клиник Гэри Шлезингер открыто заявлял, что его учреждения получили 3,5 тыс. доз вакцины производства компании Moderna. Parcare обещал дать вакцину всем гражданам старше 60 лет, кто зарегистрируется на прививку через интернет, по принципу «кто первый». Издание утверждает, что такой подход нарушает план вакцинации, в соответствии с которым сначала вакцину получают работники здравоохранения.

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NYT узнала о первой аллергической реакции после прививки вакциной Moderna
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Фото:Carlo Allegri / Reuters

Американские власти одобрили применение вакцины от Moderna 19 декабря — препарат стал вторым в США, разрешенным к применению в экстренных случаях для пациентов старше 18 лет. По данным производителя, вакцина эффективна на 94%.

26 декабря The New York Times сообщила, что в США зафиксирован первый случай острой аллергической реакции на вакцину от Moderna. Побочный эффект появился у врача из Бостона через несколько минут после инъекции — у него участилось сердцебиение, упало давление, онемел язык и выступил холодный пот. Газета отмечает, что у медика непереносимость моллюсков, и симптомы после получения вакцины аналогичны реакции на этот аллерген.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус США вакцина махинации
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