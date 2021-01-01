В США сообщили о возможных махинациях с получением вакцины от COVID
В американском штате Нью-Йорк полиция проверяет информацию о возможной мошеннической схеме получения вакцины от COVID-19 в обход правил и предоставления ее частным лицам. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата.
Как заявили в департаменте, сеть клиник Parcare, оказывающая медицинскую помощь в округе Оридж, могла обманным путем получить вакцину от коронавирусной инфекции и перенаправить ее в другие медицинские учреждения штата.
Кроме того, сотрудников Parcare подозревают в передаче препарата представителям общественности в нарушение действующего в штате плана вакцинации.
«Департамент здравоохранения окажет помощь полиции штата в расследовании уголовного дела. В случае доказательств вины участники мошеннической схемы будут привлечены к ответственности по всей строгости закона», — говорится в сообщении.