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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве исключили организацию коммерческих туров в Россию за вакциной

Коммерческие туры, в рамках которых иностранцам предлагают поездку в Россию за прививкой от COVID-19, невозможно организовать, такие предложения являются мошенничеством. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«Вакцинация от COVID-19 на коммерческих условиях, да еще и для туристов, невозможна», — указал он.

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Фото:EPA / Сергей Ильницкий / ТАСС

Кузнецов пояснил, что в первую очередь запасы произведенной вакцины будут истрачены на граждан страны, для которых она бесплатна. О коммерческих поставках для иностранцев, по его словам, можно будет говорить только после «удовлетворения внутренней потребности».

Ранее словацкая газета Hospodarske noviny писала, что пражский бизнесмен русского происхождения Андрей Константинов на фоне пандемии решил организовать «вакционный туризм», предлагая чехам поездку в Россию за первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса «Спутник V». Как пишет «Коммерсантъ», стоимость подобного тура начинается от 100,3 тыс. руб.

Константинов подтвердил «Коммерсанту» свои намерения и заявил, что туры начнутся после старта массовой вакцинации в России. Пока бизнесмен формирует лист ожидания, который, по его утверждениям, включает несколько сотен человек.

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Генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев, чья компания занимается производством «Спутника V», говорил, что к масштабной вакцинации можно будет приступить с конца ноября. Помимо «Р-Фарм» средство производят «Биннофарм» и «Генериум». Вакцину зарегистрировали в начале августа, сейчас препарат уже поступил в гражданский оборот и проходит заключительный этап клинических исследований.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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