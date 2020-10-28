В Минздраве исключили организацию коммерческих туров в Россию за вакциной

Коммерческие туры, в рамках которых иностранцам предлагают поездку в Россию за прививкой от COVID-19, невозможно организовать, такие предложения являются мошенничеством. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«Вакцинация от COVID-19 на коммерческих условиях, да еще и для туристов, невозможна», — указал он.

Кузнецов пояснил, что в первую очередь запасы произведенной вакцины будут истрачены на граждан страны, для которых она бесплатна. О коммерческих поставках для иностранцев, по его словам, можно будет говорить только после «удовлетворения внутренней потребности».

Ранее словацкая газета Hospodarske noviny писала, что пражский бизнесмен русского происхождения Андрей Константинов на фоне пандемии решил организовать «вакционный туризм», предлагая чехам поездку в Россию за первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса «Спутник V». Как пишет «Коммерсантъ», стоимость подобного тура начинается от 100,3 тыс. руб.