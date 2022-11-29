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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Технологии и медиа ,  
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Генпрокуратура подготовила инструкцию по лишению СМИ лицензии

Генпрокуратура подготовила проект порядка приостановления лицензии СМИ в случае нарушений
Прокуратура сможет проводить проверку сведений на основании устных и письменных обращений граждан, организаций, должностных лиц, сообщений СМИ, материалов проверок, административных, уголовных дел и открытых источников в интернете
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Генпрокуратура подготовила проект инструкции, которая содержит порядок подготовки требований о приостановлении деятельности СМИ, лишении их лицензий или запрета деятельности иностранного медиа, следует из данных портала проектов нормативных правовых актов.

Прокуратура имеет полномочия рассматривать факты нарушения СМИ законодательства о распространении информации, основаниями для реагирования надзорного ведомства могут стать (содержатся в ст. 56.2 закона «О СМИ»):

  • распространение под видом достоверных «сообщений недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу причинения вреда» гражданам, имуществу, нарушения общественного порядка или работы важных объектов;
  • распространение под видом достоверных сообщений с фейковой информацией об использовании Вооруженных сил России «в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан», а также деятельности российских госорганов за рубежом с той же целью; то же самое касается дискредитации армии и госорганов;
  • распространение под видом достоверных сообщений с ложной информацией «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», и мерах по обеспечению безопасности и территорий;
  • распространение выраженной в неприличной форме информации, «которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам» России и ее госорганам;
  • распространение информации с призывами «к организации несанкционированных публичных мероприятий и (или) участию в них»; к массовым нарушениям общественного порядка; к введению санкций в отношении России, ее граждан или юридических лиц; и информации, «содержащей пропаганду, обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности».

Инициировать проверку могут на основании устных и письменных обращений граждан, организаций, должностных лиц, сообщений СМИ, а также материалов проверок, административных и уголовных дел и открытых источников, в том числе в интернете. Оценку полученным сведениям могут давать как обычные прокуроры, так и военные и иные специализированные.

Если они выявят наличие оснований для реагирования, то материалы направляются в Генпрокуратуру, которая принимает окончательное решение по вопросу. Проект требования готовят «в течение 5 рабочих дней, а при необходимости — незамедлительно», еще два дня отведено на согласование внутри ГП. Затем его подписывает генпрокурор или его заместитель, и документ направляют в Роскомнадзор. Решения по иностранным СМИ согласовывают с МИД России.

Законопроект, позволяющий генпрокурору лишать СМИ лицензии за фейки, внесли в Госдуму в апреле. Его подготовилидепутаты Василий Пискарев («Единая Россия»), Андрей Альшевских («Единая Россия»), Михаил Делягин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Андрей Луговой (ЛДПР), Роза Чемерис («Новые люди»), Мария Бутина («Единая Россия»), Яна Лантратова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Олег Матвейчев («Единая Россия»), Евгений Ревенко («Единая Россия»), Дмитрий Савельев («Единая Россия»), Антон Ткачёв («Новые люди»), Адальби Шхагошев («Единая Россия»), Сергей Леонов (ЛДПР). Документ получил одобрение в Госдуме и Совфеде, в июле закон подписал президент Владимир Путин.

В сентябре Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора аннулироваллицензию «Новой газеты». Роскомнадзор объяснял иск непредоставлением устава редакции в установленные законом о СМИ сроки. Помимо этого, газету обвинили в распространении на сайте издания материала с упоминанием организации — иностранного агента без надлежащей маркировки. Позже лицензию забрали и у сайта издания. Главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов заявил, что считает решение несоразмерным «ошибке», которая, по его мнению, была исключительно технической. «Вы могли нам вручить штраф, мы бы его оплатили, одно из нарушений мы бы точно признали. Оно носит технический характер, мы до этого эту организацию много раз маркировали. Но очевидно же, что это глазная ошибка, так называемая. <...> Бывает. Ну, предупредили бы, устранили, накажите, возьмите деньги, мы заплатим. Зачем уничтожать газету?», — сказал Муратов.
 

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Генпрокуратура СМИ лицензия на вещание лишение лицензии
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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