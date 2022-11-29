Компенсация пострадавшим от утечек данных смягчит наказание для компаний

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 63,3 (+0,42) Инвестиции, 28 ноя, 16:00
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 60,75 (+0,27) Инвестиции, 28 ноя, 16:00
Дедовщина, плохая история, долги: почему компаниям отказывают в кредитах Pro, 09:26
Путин попросил Совет Федерации уволить Кудрина из Счетной палаты Экономика, 09:20
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 09:12
Казахстан сообщил о планах «тройственного газового союза» с Россией Политика, 09:02
Депутат бундестага объяснил, почему Шольц не стал передавать Киеву танки Политика, 08:57
Инфляция в Турции бьет рекорды. Что будет дальше с лирой Pro, 08:53
Одному из лидеров ЧВК ЕНОТ отменили 14-летний тюремный срок Политика, 08:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 08:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:41
Компания релоцировалась: где искать клиентов Pro, 08:34
Большие данные для роста продаж: как узнать клиентов и конкурентов РБК и СберАналитика, 08:24
В Еврокомиссии заявили об ужесточении энергетических проблем ЕС через год Политика, 08:23
В Хабаровском крае из-за метели перестала работать переправа на Сахалин Общество, 08:14
Вучич заявил, что действия российских военных на Украине стали успешнее Политика, 08:02
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Технологии и медиа ,  
0 

Компенсация пострадавшим от утечек данных смягчит наказание для компаний

При утечках данных выплата 2/3 пострадавших может считаться смягчающим обстоятельством
Компании, допустившие утечки данных пользователей, смогут получить минимальный размер оборотного штрафа, если компенсируют ущерб большинству пострадавших. Такое предложение обсуждают в Минцифры
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Если компания, допустившая утечку данных пользователей, компенсирует двум третям пострадавших нанесенный ущерб, она сможет рассчитывать на минимальное наказание. Об этом РБК рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Речь идет о регулировании и соответствующем законопроекте, над которым министерство работает с весны этого года. Разработка началась на фоне инцидентов, когда у российских компаний, в том числе сервисов «Яндекс.Еда», Delivery Club и медицинской лаборатории «Гемотест», произошли крупные утечки данных пользователей.

По словам Шадаева, главная сложность заключается в том, чтобы прописать в законопроекте конструкцию, которая будет предусматривать минимальный и максимальный проценты оборотного штрафа. «Мы пытаемся сказать, что смягчающим обстоятельством для назначения минимального порога будет урегулирование вопросов с пострадавшими. Это самое сложное, такой конструкции просто нет. Мы говорим: двум третям тех граждан, чьи данные утекли, пожалуйста, компенсируйте ущерб. Если вы подписали соглашение, что вы урегулировали с ними вопросы, то идете по нижней планке», — рассказал Максут Шадаев.

Представитель пресс-службы Минцифры не пояснил, каким образом будет проводиться расчет числа пострадавших, которым компенсировали ущерб. «Компания в добровольном порядке сможет выплатить компенсации и сообщить об этом в Роскомнадзор. Если данные подтвердятся в суде, штраф [за утечку] будет снижен. Это существенное послабление, так как в текущей версии законопроекта размер фиксированного штрафа для первого случая утечки может составлять до 10 млн руб.», — отметил он. При повторном нарушении, по его словам, будет применяться оборотный штраф в размере до 3%. «Сумма штрафа зависит от объема утекших данных. Чем он выше, тем больший штраф придется заплатить компании, — говорит представитель Минцифры. — Мы хотим, чтобы бизнес не только вкладывался в защиту данных, но и понимал свою ответственность перед гражданами». Он также подчеркнул, что в министерстве понимают, «насколько это сложная тема и сложный законопроект», и при его подготовке «стараются учесть мнения всех сторон».

Как планируют наказывать за утечки

В апреле Минцифры заявило о намерении ввести оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных. Обсуждалось, что штраф составит до 1% от оборота. Сейчас максимальный штраф за утечку персональных данных для бизнеса составляет 500 тыс. руб.

В июле представители бизнеса предложили трехступенчатую систему наказания за утечки: если данные клиентов или сотрудников компании были скомпрометированы впервые, то она должна получить просто предупреждение; в случае повторной компрометации — заплатить крупный штраф; при третьей утечке — оборотный штраф. После этого Минцифры разъясняло, что при первой утечке персональных данных клиентов компания будет платить штраф, соразмерный объему попавшей в Сеть информации, при повторном случае будет налагаться оборотный штраф. При этом планируется учитывать смягчающие и отягчающие обстоятельства. Последним может стать сокрытие информации об утечке. Также в Минцифры заявили о вероятности появления компенсационного фонда, в который направлялись бы собранные штрафы для выплат компенсаций пострадавшим. В Минцифры заявляли, что фонд бы действовал по аналогии с Агентством по страхованию вкладов, выплачивающим возмещения вкладчикам банков при наступлении страховых случаев.

Читайте на РБК Pro
Что изменилось в строительном законодательстве за III квартал: дайджест
Инфляция в Турции бьет рекорды. Что будет дальше с лирой
ФНС пристально следит за агентскими договорами. Какие схемы она ищет
10 фраз, которые говорят о том, что вам не собираются возвращать деньги

Но, как пояснил РБК Максут Шадаев, конструкция с компенсацией двум третям пострадавших обсуждается вместо создания компенсационного фонда.

Какая позиция у бизнеса

Предложенный вариант регулирования вызвал вопросы у экспертов. Ведущий эксперт по защите персональных данных консалтинговой компании Б-152 Максим Лагутин отметил, что непонятно то, как именно будут выявлять, кому принадлежат утекшие данные. «После утечки компаниям придется выяснять, чьи данные утекли, что это за люди, каким-то образом связываться с ними, а если данных недостаточно, искать способы, как с ними связаться, — указал он. — При этом у компаний не всегда есть простые способы массово выплатить компенсацию. Даже если удастся уточнить, куда переводить деньги, юридические департаменты компаний просто «сойдут с ума».

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян отметил, что юристы компаний, допустивших утечки, могут «торговаться» с пострадавшими пользователями, «предлагать им копейки». По его мнению, любое усиление ответственности за утечки данных положительно повлияет на ситуацию, но введение степени ответственности и смягчающих обстоятельств приведет к усложнению и затягиванию процесса доказывания утечки и наказания виновного, что нивелирует положительный эффект нововведения.

Представитель пресс-службы Ozon заявил РБК, что законопроект является важной мерой, стимулирующей бизнес к укреплению кибербезопасности, но предложенные в новой версии формулировки состава правонарушения создают критические риски для ИТ-отрасли, а потенциальная нагрузка на бизнес от оборотных штрафов нуждается в корректировке с учетом текущей экономической обстановки. «Принятие законопроекта в текущей версии может иметь негативные последствия для российского ИТ-рынка и нивелировать позитивный эффект от уже реализованных мер его поддержки. Надеемся, что документ будет скорректирован в диалоге с бизнесом и не будет нести дополнительных рисков для отрасли», — подчеркнул собеседник.

Представители VK, «Яндекса», HeadHunter отказались комментировать новые предложения в законопроект. РБК направил запрос в «Гемотест».

Авторы
Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
информационная безопасность утечки кибератаки Минцифры
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
В законопроекте об оборотных штрафах определили размер утечки
Технологии и медиа
Клишас предложил ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных
Бизнес
Meta сообщила об утечке данных 1 млн пользователей Facebook
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter