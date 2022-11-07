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«Коммерсантъ» узнал о новом способе защиты персональных данных от утечек
«Коммерсантъ»: Минцифры допускает киберстрахование для операторов персональных данных
Минцифры рассматривает варианты механизма возмещения вреда субъектам персональных данных от утечек, в том числе «страхование операторов данных от указанных рисков». Об этом «Коммерсанту» рассказали в ведомстве.
Речь идет о поправках к КоАП, по которым компания, допустившая инцидент, может быть оштрафована на 1% от годового оборота. Размер штрафа может вырасти до 3%, если компания пыталась скрыть проблему.
Сейчас в России услуги страхования оказывают «АльфаСтрахование», «Согаз» и «СберСтрахование».
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