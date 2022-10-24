Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 59,84 (-0,6) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 61,2 (-0,31) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Эксперты предсказали первое с марта решение ЦБ не менять ключевую ставку Финансы, 07:00
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 06:25
Силуанов поспорил с тезисом о снижении инвестиций на фоне трат на оборону Экономика, 06:00
ИТ-компании раскритиковали идею создать фонд компенсаций за утечки данных Технологии и медиа, 05:48
Blick узнал о запросе пяти россиян к властям Швейцарии снять санкции Политика, 05:41
Как бизнесу уменьшить затраты на электроэнергию: пять способов РБК и РН-Энерго, 05:26
Эрдоган раскрыл содержание разговора с Путиным в Астане Политика, 05:10
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
США, Британия и Франция отвергли данные России о «грязной бомбе» у Киева Политика, 04:48
МВФ отметил неопределенность стран, которые введут потолок цен на нефть Экономика, 04:47
В Швейцарии спрогнозировали трудную для энергоснабжения зиму в 2023 году Политика, 04:04
Банки сообщили о неготовности банкоматов к новым купюрам из-за санкций Финансы, 03:34
NYT узнал о передаче Израилем данных Украине для борьбы с дронами Политика, 03:17
В Канаде спасатели показали, как снимали сети с горбатого кита. Видео Общество, 03:00
Вильфанд спрогнозировал чередование холодной и теплой погоды до декабря Общество, 02:36
Технологии и медиа ,  
0 

ИТ-компании раскритиковали идею создать фонд компенсаций за утечки данных

ИТ-компании раскритиковали идею Минцифры создать фонд компенсаций за утечки данных
VK, Сбер, «Тинькофф» и другие ИТ-компании предложили не создавать фонд выплат компенсаций жертвам утечки данных, указав на возможность направить деньги на развитие кибербезопасности. Компании сочли инициативу демотивирующией
VK VKCO ₽440,6 +1,29% Купить
МТС MTSS ₽215,8 -0,64% Купить
Тинькофф Банк TCS $40,05 -1,84% Купить
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Создание фонда материальной компенсации для пострадавших от утечек данных россиян по предложению Минцифры нецелесообразно, поскольку фактические суммы будут непредсказуемы, а деятельность аппарата чиновников потребует регулярного финансирования из федерального бюджета. Такую позицию в отношении предложений министерства заняли в Ассоциации больших данных (АБД), пишет «Коммерсантъ».

Министерство предлагало пополнять фонд из оборотных штрафов компаний, допустивших утечки данных. Однако в ассоциации считают более разумным для компаний направить средства на аудиты своих информационных систем. По мнению ИТ-компаний, единая методика расчета компенсации не будет учитывать реальную степень защищенности информации и виновности компании, что «демотивирует инвестировать в кибербезопасность».

Если будет возможность избежать оборотного штрафа при нарушении, это наоборот, только простимулирует компании к проведению добровольного аудита систем безопасности, рассказала президент ассоциации Анна Серебряникова.

Членами АБД являются VK, Сбербанк, «Яндекс», «Сколково», МТС, «Тинькофф», ВТБ, QIWI, «Ростелеком» и другие крупные ИТ-компании.

В этом году в России выросло число утечек личных данных, только за первое полугодие в Сети оказалось 305 баз информации, это на 45,9% больше аналогичного периода за предыдущий год, следует из статистики InfoWatch. Объем похищенных данных вырос более чем в 16 раз и составил 187,6 млн записей.

Размер оборотного штрафа зависит от выручки компании, он может равняться 1, 5 или 15%. 

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Alessandro Garofalo / Reuters Четыре простых диеты, с помощью которых вы похудеете, даже не желая этого
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Прогнозы
Pro
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Металлурги увеличивают продажи. Чего ждать от акций НЛМК и «Северстали»
Статьи
Pro
Фото: Reg Speller / Getty Images Как не сломаться из-за «черных лебедей» и развить в себе антихрупкость
Инструкции
Pro
Фото: Eliana Aponte / Reuters «Я все смогу»: почему самовнушение не работает
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock О чем не нужно писать в резюме на английском языке
Инструкции
Pro
Фото: Sergio Perez / Reuters Я неудавшийся архитектор: как основатель Zara руководил компанией
Статьи
Pro
Фото: Shailesh Andrade / Reuters Методы девяностых: как внук учителя создал бизнес-империю за $200 млрд
Статьи

Минцифры предложило назначать штраф, если в интернет попала база данных с 10 тыс. записей, из которых минимум 1 тыс. человек можно точно установить. Если в базе находится больше 100 тыс. строк, в таком случае компанию оштрафуют, если удастся идентифицировать 10 тыс. человек. За введение оборотных штрафов выступает глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, по словам которого, компании разных размеров нельзя «причесать под одну гребенку», а нынешние штрафы несоразмерны ущербу.


 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минцифры утечка данных денежная компенсация
Материалы по теме
«Ростелеком» назвал фейком слив данных с «Госуслуг»
Технологии и медиа
В Казахстане произошла утечка данных сотен тысяч пациентов сети клиник
Технологии и медиа
«Ростелеком» заподозрил экс-сотрудника в причастности к утечке данных
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter