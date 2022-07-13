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Минцифры установит для бизнеса штраф, соразмерный объему утечки данных

За первый случай утечки персональных данных клиентов компания будет платить штраф, соразмерный объему попавшей в сеть информации, а при повторении ситуации будет накладываться оборотный штраф, следует из новой версии законопроекта об оборотных штрафах за утечку персональных данных, сообщает Минцифры в Telegram.

В законопроекте определят границы для оборотных штрафов (минимальный и максимальный процент от выручки, который можно будет взыскать). При этом планируется учитывать смягчающие и отягчающие обстоятельства. Последним может стать сокрытие информации об утечке.

Как смягчающее обстоятельство может рассматриваться добровольная аккредитация компании по критериям информационной безопасности, которую планируют внести в документ авторы инициативы. Ведомство предполагает, что процедура такой аккредитации будет связана с механизмом страхования профессиональной ответственности. Компании в таком случае будут регулярно проверять специалисты, которые смогут подтвердить выполнение всех необходимых требований.

Минцифры предложило ввести оборотные штрафы за утечки персональных данных
Бизнес
Фото:John Adkisson / Reuters

Документ определит, что именно является объектом утечки и как будет устанавливаться вина конкретной компании. Минцифры указывает, что данные могут «утечь» из разных источников, а мошенники могут продавать собранную из нескольких баз информацию, выдавая ее за базу данных конкретной компании.

Ведомство рассказало, что собранные штрафы могут пойти на компенсацию пострадавшим от утечек гражданам. В Минцифры рассматривают создание специального фонда.

О разработке нового законопроекта в начале июля сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он рассказал, что административная ответственность за утечку информации для должностных лиц будет составлять штраф от 500 тыс. до 700 тыс. руб., для юридических лиц и ИП — 1% от совокупной выручки за год. По его словам, инициативу внесут в Госдуму в осеннюю сессию.

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6 июня Госдума приняла поправки к закону «О персональных данных», согласно которым все компании обязаны сообщать Роскомнадзору об утечках личных данных граждан. Компании должны уведомить власти об утечке в течение 24 часов после ее обнаружения, а в течение 72 часов предоставить результаты расследования и информацию о виновных.

Теги
Минцифры утечка данных штраф
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