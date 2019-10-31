Рогозин сообщил о запросе NASA мест на российских кораблях «Союз»

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запросило у «Роскосмоса» дополнительные места для своих астронавтов в российских кораблях «Союз» для доставки на МКС, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Его слова передает «РИА Новости».

По словам Рогозина, письмо о предоставлении мест он получил от главы NASA Джима Брайденстайна. В запросе указывалось, что американской стороне могут понадобиться дополнительные места в 2020–2021 году из-за задержки коммерческих кораблей, которые должны были доставить американские экипажи на МКС.

«Мы исходим из принципов партнерства и будем решать, каким образом удовлетворить эти просьбы», — сообщил глава «Роскосмоса». Он отметил, что ради этого российской стороне придется «ужать» свои экипажи.

Ранее Брайденстайн сообщал, что агентство стремится сохранить постоянное присутствие американских астронавтов на МКС. По его словам, космические ведомства США и России обсуждали доставку американских космонавтов на МКС на российских кораблях.

