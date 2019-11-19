«Роскосмос» пообещал определиться с местами для астронавтов на «Союзах»

«Роскосмос» пообещал определиться с местами для астронавтов на «Союзах»

«Роскосмос» вскоре примет решение о предоставлении на российских кораблях «Союз» дополнительных мест для астронавтов NASA. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Решение будет принято в ближайшее время. О данном решении будут все проинформированы», — уточнил представитель космического агентства.

Ранее стали известны имена следующих экипажей Международной космической станции, проходящих подготовку для полета на российских кораблях «Союз». В экипаж экспедиции на МКС, которая состоится в апреле 2020 года на корабле «Союз МС-16», вошли космонавты Николай Тихонов, Андрей Бабкин и один астронавт NASA Крис Кэссиди.

Как уточняет «Интерфакс», по контракту между «Роскосмосом» и NASA это будет последний полет американцев на российском «Союзе».