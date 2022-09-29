Эксперты увидели всплеск мошенничества через фейковые сайты пиццерий

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 55,72 (-0,27) Инвестиции, 28 сен, 16:46
Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 58,45 (+0,27) Инвестиции, 28 сен, 16:46
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 13:33
Финляндия закроет границу с Россией Политика, 13:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:17
В Binance прокомментировали возможные санкции ЕС в отношении россиян Крипто, 13:12
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 13:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:09
Лыжник сборной России Тимашов и начальник команды получили повестки Спорт, 13:08
Песков призвал оперативно исправлять ошибки о призыве после слов Володина Политика, 13:08
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Кремль назвал аварии на газопроводах терактом на государственном уровне Политика, 13:05
Путин подпишет договоры о включении новых территорий в Россию 30 сентября Политика, 13:02
Рынок жилья: итог первой половины 2022 года и осторожный прогноз на осень Pro, 13:01
Минцифры призвало ИТ-компании выплачивать мобилизованным 80% зарплаты Финансы, 12:59
Власти США выступили против бесплатной раздачи токенов Крипто, 12:54
Многолетний сотрудник Кудрина стал новым руководителем GR «Яндекса» Технологии и медиа, 12:53
Технологии и медиа ,  
0 

Эксперты увидели всплеск мошенничества через фейковые сайты пиццерий

Group-IB зафиксировала осенний всплеск мошенников с использованием брендов пиццерий
В сентябре активировались мошеннические схемы с использованием поддельных сайтов популярных пиццерий. Количество выявленных фейковых ресурсов превысило 100, все они сейчас деактивированы, но опасность их клонирования сохраняется
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Group-IB, специализирующаяся на кибербезопасности, зафиксировала «осенний всплеск» мошеннической схемы с использованием брендов популярных сетей пиццерий. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Только в сентябре Group-IB выявила более 100 фейковых ресурсов «Додо Пицца» и «Папа Джонс». Мошенническая схема была устроена просто: в случае с «Додо Пицца» любителям фастфуда предлагалось получить пиццу за 1 руб. или с большой скидкой, но вместо этого с их карт списывались суммы, в отдельных случаях в десять раз превышающие стоимость заказа.

На фейковых сайтах под предлогом участия в акции «Дарим пиццу за 1 рубль» желающих отведать «четыре сыра» или «пепперони» просили ответить на несложные вопросы, а потом ввести данные банковской карты и заплатить 1 руб. Однако в результате со счета жертвы списывались 899 руб. якобы за подписку на сторонние сервисы, а данные банковской карты оказывались в руках у мошенников.

Мошенники обещали призовой фонд в рамках акции в 100 тыс. пицц. Они стимулировали распространение информации о фейковых сайтах по методу «писем счастья» — для получения награды участнику опроса нужно было через мессенджер поделиться ссылкой с 20 знакомыми.

Песков рассказал, как его дочь обманули телефонные мошенники
Общество
Елизавета Пескова

В Group-IB отметили, что «Додо Пицца» приняла все необходимые меры и предупредила пользователей о мошенничестве — в настоящее время фейковые ресурсы неактивны. «Однако риск их клонирования сохраняется», — предупредили в компании.

На поддельных сайтах, имитирующих сайт пиццерии «Папа Джонс», предлагалась скидка в 25% на заказ пиццы. Оплатить заказ можно было только картой, а к стоимости приписывался дополнительный ноль. Так, если сумма заказа была, например, 1300 руб., то уже в сообщении от банка с кодом подтверждения операции было указано 13 000 руб. Эти домены также сейчас деактивированы.

Читайте на РБК Pro
Pro
Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса
Статьи
Pro
Из-за каких ошибок менеджера по продажам клиент уйдет в 9 из 10 случаев
Инструкции
Pro
Фото: Brendon Thorne / Getty Images Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции
Инструкции
Pro
Фото: Jan Kruger / Getty Images Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение
Инструкции
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику
Статьи
Pro
Фото: Андрей Любимов / РБК Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Акции и крипта — игра в орлянку. Остались ли в России инвестиционные идеи
Прогнозы
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам
Статьи

«Розыгрыш призов под видом опроса или приятная скидка от имени известных брендов — очень популярный вид скама. По нашим оценкам, количество случаев подобного онлайн-мошенничества только в первом полугодии выросло на 579% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», — сообщил ведущий аналитик Group-IB департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров.

Чуть больше года назад сети «Додо Пицца» и «Папа Джонс» столкнулись с «настоящей атакой» сайтов-клонов, тогда за май—июль было заблокировано 158 фишинговых сайтов, сообщили в Group-IB. Примерный ущерб для клиентов «Додо Пиццы» составил 2,79 млн руб. В компании «Папа Джонс» ущерб от мошенников оценили в 1,5 млн руб. за полгода.

Россияне рассказали, как часто получают звонки от мошенников
Общество
Фото:Евгений Разумный / ТАСС

Ранее Group-IB сообщила, что в первом полугодии 2022 года зафиксирован пятикратный рост числа доменных имен для криптоафер через фейковые стримы на YouTube-каналах от имени знаменитостей, например, Илона Маска, криптоинвестора и создателя Etherium Виталика Бутерина и президента государства Сальвадор Найиба Букеле.

Мошенническая схема, которую описала Group-IB, получила название Fake Crypto Giveaway. Мошенники от имени известных людей рекламировали криптопроекты и предлагали инвесторам перейти на промо-сайт для удвоения вложенных сумм — перевести криптомонеты или токены по указанному адресу или сообщить seed-фразу (кодовые слова) от криптокошелька для получения еще более выгодных условий.

Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Group-IB мошенники пиццерия
Материалы по теме
Хакеры взломали сайт ОДКБ
Технологии и медиа
Хакеры заявили о взломе телефона главы «Моссада» и показали фото зубов
Политика
Хакеры атаковали российские сервисы электронного документооборота
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter