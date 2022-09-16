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Эксперты выявили пятикратный рост мошенничества с трансляциями на YouTube

Трансляции, на которых рекламирутся фейковые сайты, злоумышленники запускают от имени знаменитостей — например, Илона Маска или криптоинвестора Виталика Бутерина
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В первом полугодии 2022 года зафиксирован пятикратный рост числа доменных имен для криптоафер через фейковые стримы на YouTube-каналах от имени знаменитостей, например, Илона Маска, криптоинвестора и создателя Etherium Виталика Бутерина и президента государства Сальвадор — Найиба Букеле. Об этом говорится в отчете компании Group-IB, занимающейся проблемами кибербезопасности (есть у РБК).

Мошенническая схема, которую описывает Group-IB, получила название Fake Crypto Giveaway. Мошенники от имени известных людей рекламировали криптопроекты и предлагали инвесторам перейти на промо-сайт для удвоения вложенных сумм — перевести криптомонеты или токены по указанному адресу или сообщить seed-фразу (кодовые слова) от криптокошелька для получения еще более выгодных условий.

Всплеск фейковых трансляций в YouTube, на которых рекламировались мошеннические сайты, специалисты зафиксировали в феврале. За полгода схема серьезно масштабировалась: за первые шесть месяцев 2022 года  специалисты Центра реагирования на инциденты информационной безопасности обнаружили регистрацию более 2 тыс. доменных имен для фейковых промо-сайтов. Это почти в пять раз больше, чем во второй половине прошлого года, и в 53 раза больше при сравнении год к году. Взрывной рост популярности таких афер у мошенников эксперты объясняют появлением автоматизированных инструментов для запуска мошеннической схемы, которые не требуют от киберпреступников особенных технических знаний. В июле эксперты Group-IB фиксировали в день уже до пяти мошеннических трансляций с рекламой мошеннических сайтов.

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Фото:Dado Ruvic / Reuters

В июне Group-IB сообщила о мошеннической схеме, связанной с пополнением счета в магазине PlayStation Store. Она появилась после того, как компания Sony приостановила работу своего виртуального магазина в России. Злоумышленники предлагают россиянам приобрести подарочные карты-ваучеры для пополнения счета в PlayStation Store.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
мошенники криптовалюта YouTube Group IB
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