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Песков рассказал, как его дочь обманули телефонные мошенники

Елизавета Пескова
Елизавета Пескова (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Телефонные мошенники год назад сняли деньги с банковских карт Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Об этом он сам рассказал во время своего выступления на марафоне «Знание», передает ТАСС.

«У меня дочка попалась в прошлом году [на уловки телефонных мошенников]. Уж сколько я ей говорил. Она говорит, это было как гипноз. Она даже ничего не поняла, как она стала называть свои ПИНы и так далее, и у нее с двух карточек сняли деньги», — сказал Песков.

По его словам, тогда службы безопасности банков «очень быстро среагировали», и деньги удалось вернуть.

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В 2021 году число и объем мошеннических переводов выросли на 33,8 и 38,8% соответственно по сравнению с показателями 2020 года, следует из данных Банка России, опубликованных в апреле текущего года. Таким образом, в 2021 году мошенники украли у клиентов банков 13,5 млрд руб., совершив более 1 млн несанкционированных переводов.

Из этих средств банки смогли вернуть пострадавшим только 6,8%, или 920,5 млн руб. В ЦБ отметили, что уровень возврата падает второй год подряд — в 2020 году банки вернули клиентам 11,3% (1,1 млрд руб.), а в 2019 году — 14,6%, или 935,9 млн руб.

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