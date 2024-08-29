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Технологии и медиа ,  
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Ученые в Китае призвали защищаться от астероидов ядерным оружием

Исследователи считают, что предотвратить падение астероида на Землю, если до столкновения остается менее недели, способно только ядерное оружие. Они призвали ускорить разработки в этой области

Исследователи дальнего космоса в Китае призвали ускорить разработку оружия для защиты Земли от астероидов, сообщает South China Morning Post.

Газета ссылается на исследование в китайском научном журнале Scientia Sinica Technologica, проведенное группой ученых под руководством Чжан Хэ из Пекинского института проектирования космических аппаратов (он занимался созданием зонда «Чанъэ-4», который в 2019 году совершил посадку на обратной стороне Луны). В нем говорится, что риск столкновения с астероидом является намного более высоким, «чем оценка, основанная на данных об обнаруженных в настоящее время астероидах».

В качестве примера они приводят падение челябинского метеорита в 2013 году, когда пострадали более 1,5 тыс. человек и были повреждены около 5 тыс. зданий. Небесное тело не было обнаружено до того, как вошло в атмосферу.

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По мнению ученых, в некоторых ситуациях предотвратить падение астероида на Землю способно только ядерное оружие — например, если до столкновения остается неделя. Они пишут, что ядерная боеголовка мощностью 1 млн т способна справиться с углеродистым астероидом диаметром 50 м. Если небесное тело будет крупнее, понадобятся несколько снарядов либо более мощное оружие. Советская «Царь-бомба», испытанная в 1961 году, имела мощность около 50 млн т в тротиловом эквиваленте.

Авторы считают, что для предотвращения угроз нужно иметь возможность быстрого запуска ядерных боеголовок с Земли в течение 7–30 дней, при этом необходимо обеспечить высокую точность поражения с минимальной погрешностью (отклонение от цели менее чем на 100 м). Еще одной необходимой мерой они называют возможность долговременного (более десяти лет) развертывания ядерного оружия на орбите.

Исследователи при этом отмечают, что международное право запрещает использование или размещение ядерного оружия в космосе, и предупреждают о последствиях, которые могут вызвать радиоактивные осадки. Китай — участник Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства от 1967 года и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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