NYT узнала, что Байден включил в ядерную стратегию США сдерживание Китая

Принятая Байденом секретная ядерная стратегия впервые включает сдерживание Китая, пишет NYT. Кроме того, в стратегию входит подготовка с возможным «скоординированным ядерным вызовам» со стороны России, Китая и Северной Кореи

Президент США Джо Байден в марте утвердил секретную ядерную стратегию страны, которая впервые включает сдерживание расширения ядерного арсенала Китаем, сообщает The New York Times. Другое направление стратегии — подготовка США к возможным «скоординированным ядерным вызовам» со стороны Китая, России и Северной Кореи, пишет газета.

Бывший замминистра обороны США Випин Наранг заявил, что новый вызов заключается в «реальной возможности сотрудничества и даже сговора между нашими противниками, обладающими ядерным оружием».

NYT отмечает, что до этого ядерная стратегия США в основном была направлена на сдерживание России, однако теперь учитывает значительное расширение ядерного арсенала Китая. По оценкам Пентагона, к 2030 году Пекин будет обладать 1 тыс. ядерных боеголовок, а к 2035 году — 1,5 тыс., что «примерно соответствует» ядерным арсеналам России и США.

Однако, по словам чиновников, Китай, видимо, опережает эти прогнозы и начал загружать ядерные ракеты в новые шахтные шахты, которые были обнаружены коммерческими спутниками три года назад.

На январь 2023 года, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у России было 4,5 тыс. ядерных боеголовок, у США — 3,7 тыс.

Еще одним поводом для пересмотра стратегии стало прекращение обсуждения между США и Китаем улучшения ядерной безопасности. Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт заявила, что Китай, «похоже, использует стратегию России, согласно которой, пока мы не устраним напряженность и вызовы в наших двусторонних отношениях, они предпочтут не продолжать наши переговоры о контроле над вооружениями, снижении рисков и нераспространении».

NYT пишет, что Байден признавал в июле, что выбрал политику поиска путей вмешательства в расширение партнерства России и Китая, однако отказался сообщить детали.

О новой ядерной стратегии США рассказал в начале июня старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди. По его словам, в ней отражена необходимость увеличения и диверсификации ядерного арсенала, а также сдерживания основных конкурентов. При этом, подчеркивал Вадди, США не видят целесообразности в наращивании ядерного арсенала до уровня, сопоставимого с совместными объемами вооружений России и Китая, чтобы обеспечить «эффективное сдерживание» этих двух стран.