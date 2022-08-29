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Дуров удалил в Telegram «спящих» пользователей

Удалены адреса, неактивные в течение года. Таких имен и каналов в Telegram насчитывалось до 70%. По словам Дурова, это позволит вернуть пользователям никнеймы и разгрузить поисковую выдачу, которую «спящие» адреса забивали
Фото: Thomas Trutschel / picture alliance / photothek / ТАСС
Фото: Thomas Trutschel / picture alliance / photothek / ТАСС

Администраторы мессенджера Telegram удалили 70% имен пользователей и каналов, неактивных в течение года, сообщил его основатель Павел Дуров.

«В середине августа мы удалили все публичные адреса в Telegram, связанные с каналами, которые были пустыми и неактивными в течение последнего года», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Решение приняли, чтобы вернуть свободные никнеймы пользователям и разгрузить поиск. До удаления этих аккаунтов пользователи не могли найти в поиске нужные им каналы, так как выдачу «забивали» неактивные, пояснил он.

Дуров допустил продажу никнеймов в Telegram
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Фото:Алексей Зотов / ТАСС

Дуров добавил, что постепенно 99% освобожденных никнеймов снова станут доступны для пользователей. Короткие имена, скорее всего, будут разыгрывать на специальных аукционах, допустил он.

«Таким образом, у тех, кто приобрел эти запоминающиеся имена, будет мотивация найти им хорошее применение и приносить пользователям пользу с помощью оригинального контента», — заключил основатель мессенджера.

Ранее Дуров уже допускал появление в Telegram специальной платформы с аукционами для продажи никнеймов пользователям. Он вдохновился успехом аукциона, который блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) провела для своих доменных имен и кошельков. Предприниматель предложил продавать в первую очередь четырехбуквенные адреса, такие как @bank, @club, @game, @gift и другие привлекательные адреса t.me.

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В середине июня Telegram запустил платную подписку Premium с доступом к дополнительным функциям. Среди них: загрузка файлов объемом до 4 Гб, скачивание файлов на максимальной скорости, возможность подписаться на 1 тыс. каналов, создание до 20 папок с 200 чатами в каждой, распознавание голосовых сообщений текстом и другие. Дуров объяснил введение платных сервисов тем, что мессенджер «должен финансироваться в первую очередь его пользователями», а не рекламодателями. Сначала подписка стоила 449 руб. в месяц, затем цену снизили до 299 руб. Ранее Дуров указывал, что для покрытия расходов компании нужно, чтобы эту подписку купили 2,5–3% из 700 млн пользователей мессенджера. Солько людей использует Telegram ежемесячно.

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Татьяна Зыкина
Павел Дуров Telegram удаление аккаунта
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