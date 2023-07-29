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«Одноклассники» уберут возможность ставить оценки фотографиям

Соцсеть «Одноклассники» уберет возможность ставить оценки фотографиям и скроет «классы»
В соцсети «Одноклассники» пропадут оценки на фото и появятся незаметные для других лайки. Соцсеть известна своими «цифровыми следами», когда все действия одних пользователей видят другие, и в этом ее отличие, считают эксперты
Фото: Александр Легкий / Global Look Press
Фото: Александр Легкий / Global Look Press

В «Одноклассниках» пропадут оценки под фото и появится возможность скрывать свои «классы» (действие одобрения) от других пользователей, рассказал РБК представитель соцсети. Опция с оценками перестанет быть доступной для всех пользователей платформы до конца будущего августа. Функция анонимного одобрения уже появилась, убедился корреспондент РБК.

В отличие от «ВКонтакте», Instagram, Facebook (две последние принадлежат запрещенной и признанной экстремистской в России американской компании Meta Platforms) и других популярных соцсетей сейчас под фотографиями в «Одноклассниках» можно поставить не только «класс», но и оценить снимок по пятибальной шкале. Ранее также была платная оценка «пять с плюсом», но этим летом года ее отключили. Кроме того, до сих пор пользователи могли видеть в своей ленте, кто кому и на какие публикации поставил «класс». Еще одна отличительная функция — пользователи видят, кто заходил на их страницу.

Как пояснил РБК представитель «Одноклассников», в соцсети рассчитывают, что отказ от оценок фотографий снизит уровень негатива между пользователями. «Отказ от функции оценок — один из шагов платформы по развитию комфортной среды в соцсети. Ранее «Одноклассники» запустили ограничение токсичных и оскорбительных комментариев: для пользователей, которые нарушают правила платформы, временно ограничивается возможность комментирования публикаций», — рассказал он.

Зачем скрывать «классы»

«Одноклассники» были запущены в 2006 году, с 2010-го компания входит в холдинг VK (на тот момент назывался Mail.ru Group). По собственным данным, в первом квартале текущего года ежемесячная аудитория соцсети составила порядка 37 млн пользователей.

По мнению основателя Liveinternet Германа Клименко, решение «Одноклассников» может быть связано с желанием «выровнять баланс между публичностью и конфиденциальностью». «Сначала в интернете пользователи стремились создавать себе вымышленные имена, чтобы их никто не узнал, но затем стали появляться деанонизированные сайты. Они имели большую популярность: оказалось, чем больше информации выдает человек, тем быстрее его находят, и основная масса людей стала стремиться к популярности. Так «Одноклассники» стали показывать вообще все: кто куда заходил, кому что поставил. Возможно, сейчас руководство пришло к выводу, что соцсеть стала чересчур публичной, и захотело выравнять баланс», — рассуждает он. Впрочем, считает Клименко, вряд ли нововведения принесут пользу. «В соцсетях есть общее правило: не менять привычный функционал. Пользователи привыкли, что в «Одноклассниках» много «следов», и если это отменят, большинство будут возмущены», — указал он.

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Руководитель проектной команды Ассоциации блогеров и агентств Тимур Ахмедов предположил, что решение соцсети связано с желанием сделать взаимодействие пользователей с контентом комфортнее. «Это похоже на то, что когда-то сделал Instagram, введя возможность скрывать лайки. По их мнению, лайк — это не истина, а лишь реакция другого человека, причем очень субъективная. Мотивировано это было еще и тем, чтобы люди чувствовали себя комфортно, выражали свои мысли открыто, не сравнивая себя с другими», — рассказал он.

По мнению основателя приложения для знакомств BeAmore Влада Внучкова, анонимность хороша там, где нужно помочь людям снять барьер в общении, сделать его комфортным и безопасным для обеих сторон. Оценка фото по пятибалльной шкале — это изначально сомнительная и несправедливая идея по отношению к пользователям, уверен он. «Такая шкала допустима, если речь идет, например, об отеле, в котором ты жил и можешь оценить его плюсы и минусы, снять звезду за недочеты. А в случае с фото людей непонятно, что или кого оценивают — качество фотографии, внешность или личность самого человека и что означают здесь единица, двойка или пятерка. Коммуникация сейчас движется в сторону отказа от хейта. Если тебе нравится человек — ставишь лайк, не нравится — проходишь мимо», — отметил он.

Глава Privacy Advocates и соучредитель сообщества профессионалов в области приватности RPPA.ru Алексей Мунтян указывает, что после запрета Instagram и Facebook в России многие пользователи стали переходить на российские соцсети и приносить с собой европейский подход, «в котором действует высокий стандарт приватности». «В зарубежных соцсетях часто практикуется практика, когда лайки невидимы, если пользователь не дал согласие на обратное. Кроме того, в российские соцсети, в том числе в «Одноклассники», проникает молодежь и те, кто вырос со смартфоном в руках, не стремятся к публичности, хотя, казалось бы, тренд должен был быть обратным», — рассказал он. Мунтян считает, что дальше будет «гонка в стремлении к приватности, возможно даже соцсети начнут со временем делать платными какие-то опции по контролю над приватностью».

Ранее «классы», поставленные пользователями, становились причиной попыток преследования тех властями. Так, в июне прошлого года полиция возбудила дело в отношении преподавателя из Алтайского края Алексея Аргунова. Тот поставил отметку «класс» автору поста, который просил удалить его из друзей всех, кто поддерживает военную спецоперацию на Украине. Суд оштрафовал Аргунова на 30 тыс. руб. по статье КоАП о дискредитации армии. Решение удалось обжаловать.

В 2018 году в Хабаровском крае вызвали на допрос в Следственный комитет России врача реанимации за поставленный им год назад «класс» под одной из картинкой. Пользователя обвинили в размещении на своей странице материала с экстремистским содержанием. Однако защита настаивала, что речь идет не о репосте, а о лайке, который мог быть поставлен случайно.

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Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
«Одноклассники» VK соцсети лайки
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